Дин Хендерсон должен вернуться до Нового года

"Кристал Пэлас" надеется на возвращение голкипера Дина Хендерсона в строй до Нового года.

Проведя в системе "Манчестер Юнайтед" 12 лет, минувшим летом Хендерсон разорвал отношения с родным клубом и отправился в "Пэлас" по сделке стоимостью 20 миллионов фунтов.



Однако уже в своем дебюте за "Пэлас" — против как раз "Юнайтед" в Кубке Лиги в сентябре — Хендерсон получил серьезную травму бедра.



По информации Evening Standard, сейчас восстановление Хендерсона выходит на финишную прямую, и "орлы" надеются, что 26-летний англичанин снова будет готов играть до конца декабря.



В отсутствие Хендерсона первым номером "Пэлас" утвердился Сэм Джонстон, поэтому Дин едва ли сможет сразу получить место в стартовом составе, и матч 3-го раунда Кубка Англии в начале января видится идеальной возможностью для него получить игровые минуты.