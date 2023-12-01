"Ньюкасл" может побороться за Лукаку

"Ньюкасл" может стать неожиданным претендентом на принадлежащего "Челси" нападающего Ромелу Лукаку следующим летом.

Забив 14 голов в 35 матчах за "Интер" в прошлом сезоне, на эту кампанию Лукаку вернулся в итальянский футбол и сейчас выступает за "Рому", также на правах аренды.



30-летний бельгиец великолепно себя чувствует в Риме, отличившись девять раз в 15 матчах за команду Жозе Моуриньо.



Отличная форма Лукаку породила спекуляции насчет будущего Ромелу, и ранее ожидалось, что "Челси" позволит "Роме" выкупить игрока в конце сезона за 37 миллионов фунтов.



Однако бельгийское издание Voetbalkrant утверждает, что у Лукаку также будет возможность вернуться в Премьер-Лигу. "Ньюкасл" рассматривает Ромелу в качестве идеального кандидата на роль лидера своих атак.



В данный момент "Ньюкасл" располагает в нападении лишь Александером Исаком и Каллумом Уилсоном, поэтому приглашение форварда является одной из приоритетных задач для "сорок" на ближайшее будущее.



Также к Лукаку сохраняется интерес из Саудовской Аравии. "Аль-Шабаб" готов сделать Ромелу одним из самых высокооплачиваемых игроков в мире, но бельгиец предпочитает остаться в Европе.