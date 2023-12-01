"Юнайтед" обратился к агентам Гирасси

"Манчестер Юнайтед" добавил нападающего "Штутгарта" Серу Гирасси в шорт-лист своих целей на зимнее трансферное окно.

Только на днях издание The Guardian сообщило, что главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг надеется укрепить четыре позиции в январе: центрального защитника, опорника, центрального полузащитника и нападающего.



Сейчас The Guardian развивает эту тему, утверждая, что на острие атак "Юнайтед" может пригласить Гирасси, который минувшим летом был выкуплен "Штутгартом" у "Ренна" после сезона аренды.



27-летний гвинеец впечатляющим образом выступает в этом сезоне, забив 15 голов в 10 матчах Бундеслиги. Только Харри Кейн из "Баварии" отличился больше раз в немецком первенстве.



Интерес европейских клубов к Гирасси подогревает не только отличная форма Серу, но и тот факт, что контракт экс-игрока юношеской сборной Франции предусматривает отступные в 17.5 млн. евро (15.1 млн. фунтов).



Утверждается, что "Юнайтед" уже установил контакт с агентами Гирасси и выразил заинтересованность в приглашении Серу в январе на подмогу Расмусу Хейлунду и Маркусу Рэшфорду.



Побороться за Гирасси собирается еще минимум один клуб Премьер-Лиги. Речь о "Ньюкасле", хотя в прошлом Серу также связывали с "Вест Хэмом", "Фулхэмом", "Брентфордом", "Кристал Пэлас" и "Борнмутом".