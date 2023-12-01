Клопп: "Куанса провел суперматч"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что прогресс Джарелла Куансы оправдывает его решение не покупать центрального защитника минувшим летом.

20-летний Куанса является одним из самых прогрессирующих игроков "Ливерпуля" в этом сезоне, накануне против ЛАСКа в Лиге Европы шестой раз получив место в стартовом составе.



Юный англичанин своим шансом воспользовался, поспособствовав победе со счетом 4:0 и заслужив похвалу Клоппа.



"Для нас это абсолютно идеально. Джарелл провел суперматч. Лучшей новости для клуба и быть не может, если честно".



"До старта сезона люди говорили, что нам нужно купить центрального защитника. Мы же знали, что у нас есть Джарелл. Знали ли мы, что он будет проявлять себя таким образом? Не совсем, но мы весьма надеялись. Так что впереди у него светлое будущее. Он свой парень, спокоен с мячом, хорош в единоборствах, быстр и беспощаден в правильные моменты".



"Он был лучшим после Кувина (Келлехера) в плане оборонительной игры, в нескольких моментах он спас нашу задницу, так что это отличная новость для нас", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.