"Ювентус" нацелился на Ван де Бека и Санчо

Донни Ван де Бек и Джейдон Санчо "Ювентус" надеется подписать полузащитника Донни Ван де Бека и вингера Джейдона Санчо из "Манчестер Юнайтед" в январе.

Покупка Ван де Бека у "Аякса" за 40 миллионов фунтов в 2020 году стала большой трансферной неудачей для "Юнайтед", потому что Донни так и не заиграл у "красных дьяволов".

"Юнайтед" не удалось избавиться от Ван де Бека минувшим летом, когда переход Донни в "Реал Сосьедад" сорвался, однако этой зимой у клуба с "Олд Траффорд" будет еще один шанс.

Как сообщает TEAMtalk, пригласить Ван де Бека хочет "Ювентус". На данной стадии переход в аренду с обязательством по выходу выглядит наиболее вероятным сценарием для 26-летнего голландца.

Также "Ювентусу" нужен Санчо, который уже почти три месяца изолирован от первой команды из-за ссоры с главным тренером "Юнайтед" Эриком Тен Хагом.

В случае с Санчо "Юнайтед" предпочитает постоянный трансфер, и в Турине надеются, что суммы в 30 млн. фунтов будет достаточно для приобретения 23-летнего англичанина.


Метки Ван де Бек, Манчестер Юнайтед, Санчо, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 01.12.2023 10:00

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  1. empry 01.12.2023 10:04 # empry
    Желаю ребятам поскорее покинуть команду и реабилитировать свои карьеры. К сожалению сегодняшний МЮ – это кладбище талантов. Ни одному из любимых молодых футболистов не пожелал бы переходить в нынешний "Юнайтед".

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