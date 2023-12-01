"Ювентус" нацелился на Ван де Бека и Санчо

"Ювентус" надеется подписать полузащитника Донни Ван де Бека и вингера Джейдона Санчо из "Манчестер Юнайтед" в январе.

Покупка Ван де Бека у "Аякса" за 40 миллионов фунтов в 2020 году стала большой трансферной неудачей для "Юнайтед", потому что Донни так и не заиграл у "красных дьяволов".



"Юнайтед" не удалось избавиться от Ван де Бека минувшим летом, когда переход Донни в "Реал Сосьедад" сорвался, однако этой зимой у клуба с "Олд Траффорд" будет еще один шанс.



Как сообщает TEAMtalk, пригласить Ван де Бека хочет "Ювентус". На данной стадии переход в аренду с обязательством по выходу выглядит наиболее вероятным сценарием для 26-летнего голландца.



Также "Ювентусу" нужен Санчо, который уже почти три месяца изолирован от первой команды из-за ссоры с главным тренером "Юнайтед" Эриком Тен Хагом.



В случае с Санчо "Юнайтед" предпочитает постоянный трансфер, и в Турине надеются, что суммы в 30 млн. фунтов будет достаточно для приобретения 23-летнего англичанина.