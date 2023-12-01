"Арсенал" уверен в новом контракте с Уайтом

"Арсенал" уверен в подписании нового контракта со своим защитником Беном Уайтом.

Сейчас Уайт проводит свой третий сезон за "Арсенал" после трансфера из "Брайтона" за 50 миллионов фунтов летом 2021 и является важным игроком для главного тренера "канониров" Микеля Артеты.



Действующий контракт Уайта истекает только в 2026 году, однако некоторое время назад клуб выступил с инициативой по продлению сотрудничества с Беном.



По информации Evening Standard, стороны значительно продвинулись в переговорах, и у "Арсенала" появилась уверенность, что сделка будет согласована в обозримом будущем.



Новый контракт станет наградой за Уайта за продемонстрированный прогресс и гарантирует, что лучшие годы своей карьеры 26-летний англичанин посвятит "Арсеналу".