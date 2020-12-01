Клопп доволен разгромом ЛАСКа

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил свое удовлетворение от победы 4:0 над ЛАСКом в Лиге Европы в четверг вечером.

Разгромив ЛАСК со счетом 4:0, "Ливерпуль" гарантировал себе выход в плей-офф Лиги Европы с первого места Группы E. Это стало возможно также благодаря тому, что "Тулуза" сыграла без голов с "Юнионом" и лишилась математических шансов настичь "красных".



Клопп доволен результатом и показанным футболом, а единственная претензия Юргена к своей команде касается, что в первом тайме "Ливерпуль" забил только два гола.



"Сегодня вечером были два отличных для нас результата в группе".



"Было ясно, что своим поражением от "Тулузы" мы слегка усложнили себе жизнь, но благодаря нашему результату и результату в параллельном матче мы оказались на вершине таблицы, и теперь это уже не изменится".



"Это хорошо, это очень важно при столь насыщенном расписании, которое нас теперь ждет".



"В игре было много позитивных моментов, много хорошего футбола. Мне не слишком понравилось одна вещь, и я сказал парням об этом в перерыве — нужно было решать судьбу матча уже к перерыву".



"Ты не можешь играть лучше, ты не можешь созидать лучше, но, очевидно, ты можешь лучше завершать свои моменты — а мы этого не делали".



"Кувину (Келлехеру) пришлось потрудиться ради "клин-шита", чего он отчаянно хотел, и это хорошо".



"Мы забили четвертый гол на последней минуте или вроде того, так что это отличная игра, и никто не травмировался. Все хорошо", — цитирует Клоппа The Independent.