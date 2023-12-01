"Вилла" объяснила, почему не пустила фанатов "Легии" на стадион

"Астон Вилла" объяснила, почему болельщики "Легии" не были допущены на матч группового этапа Лиги Конференций.

Накануне вечером "Вилла" одержала непростую победу 2:1 над "Легией", благодаря чему гарантировала себе выход в плей-офф третьего по значимости клубного турнира Европы.



При этом выделенный для гостевых болельщиков сектор на "Вилла Парк" так и остался пустым — "Легия" оказалась лишена поддержки своих фанатов.



Дело в том, что до матча приехавшие в Бирмингем из Польши фанаты начали устраивать массовые беспорядки, в результате которых пострадало несколько офицеров полиции Уэст-Мидленс.



Поэтому по рекомендации местной полиции "Вилла" решила вообще не пускать на свой стадион гостевых фанатов, для которых была выделена квота в 1,002 билета.



В своем заявлении "Вилла" сообщает, что несколько раз обращалась к "Легии" и УЕФА, выражая обеспокоенность по поводу возможных беспорядков, но так и не была услышана.