"Арсенал" обсуждает новый контракт с Томиясу

"Арсенал" ведет переговоры со своим защитником Такехиро Томиясу о новом контракте.

Только на прошлой неделе в прессе появилась информация, что "Бавария" рассматривает Томиясу в качестве своей цели на зимнее трансферное окно.



Однако "Арсенал" совершенно не планирует отпускать в январе Томиясу, чей действующий контракт рассчитан до лета 2025 и предусматривает опцию продления на 12 месяцев.



Более того, "Арсенал" уже выдвинул Томиясу предложение о новом контракте, и The Athletic ожидает, что в обозримом будущем стороны достигнут компромисса по условиям сделки.



Таким образом, Томиясу может присоединиться к игрокам вроде Мартина Эдегора, Букайо Сака и Габриэля Мартинелли, которые связали свое будущее с "Арсеналом" на более длительный срок за последние месяцы.



Добавим, Томиясу выступает за "Арсенал" после своего перехода из "Болоньи" в 2021 году. 25-летний японец сыграл 71 матч за "канониров", включая 18 в этом сезоне.