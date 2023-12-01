"Арсенал" обсуждает новый контракт с Томиясу

Такехиро Томиясу "Арсенал" ведет переговоры со своим защитником Такехиро Томиясу о новом контракте.

Только на прошлой неделе в прессе появилась информация, что "Бавария" рассматривает Томиясу в качестве своей цели на зимнее трансферное окно.

Однако "Арсенал" совершенно не планирует отпускать в январе Томиясу, чей действующий контракт рассчитан до лета 2025 и предусматривает опцию продления на 12 месяцев.

Более того, "Арсенал" уже выдвинул Томиясу предложение о новом контракте, и The Athletic ожидает, что в обозримом будущем стороны достигнут компромисса по условиям сделки.

Таким образом, Томиясу может присоединиться к игрокам вроде Мартина Эдегора, Букайо Сака и Габриэля Мартинелли, которые связали свое будущее с "Арсеналом" на более длительный срок за последние месяцы.

Добавим, Томиясу выступает за "Арсенал" после своего перехода из "Болоньи" в 2021 году. 25-летний японец сыграл 71 матч за "канониров", включая 18 в этом сезоне.


Метки Арсенал, контракты, Томиясу

Автор mihajlo   

Дата 01.12.2023 06:00

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