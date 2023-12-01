"Вилла" победила "Легию" и вышла в плей-офф Лиги Конференций

Отпраздновав победу 2:1 нал "Легией", "Астон Вилла" гарантировала себе выход в плей-офф Лиги Конференций.

Обменявшись быстрыми голами, "Вилла" смогла вырвать победу благодаря голу Алекса Морено во втором тайме.



Таким образом, "Вилла" переместилась на вершину Группы E и досрочно обеспечила себе билет в 1/8 финала, и чтобы сохранить за собой первое место в квартете, через две недели подопечным Унаи Эмери будет достаточно избежать поражения в гостях у "Зриньски".



"Астон Вилла" (Англия) — "Легия" (Польша) — 2:1 (1:1)



Голы: Диаби 4, Морено 58 — Мучи 20.



"Астон Вилла": Ольсен, Кэш, Конса, Лангле, Морено (Динь 79), Макгинн (Бэйли 71), Камара, Луис (Дендонкер 90), Тилеманс (Рэмси 71), Диаби (Дзаньоло 79), Дуран.