"Ливерпуль" сокрушил ЛАСК и вышел в плей-офф Лиги Европы
Сокрушив австрийский ЛАСК со счетом 4:0, "Ливерпуль" оформил досрочный выход в плей-офф Лиги Европы с первого места Группы E.
Относительно выезда к "Манчестер Сити" в прошлую субботу в стартовом составе "красных" произошло девять изменений. Уцелели только Костас Цимикас и Мохамед Салах.
Хозяева "Энфилда" принялись атаковать с началом матча и уже на 12-й минуте открыли счет. Луис Диас отдал направо на Джо Гомеса, а затем головой из центра штрафной замкнул ответную передачу партнера — 1:0.
На 15-й минуте гости пропустили во второй раз. Салах прострелил вдоль ворот, и открывшийся у дальней штанги Коди Гакпо в упор поразил цель — 2:0.
В оставшиеся полчаса первого тайма ЛАСК провел пару неплохих атак, но в основном был сосредоточен на обороне. "Ливерпуль" контролировал игру, но в то же время сильно не напрягался.
Второй тайм начался с того, что Гакпо заработал пенальти, а Салах с 11-метровой отметки сделал счет крупным — 3:0.
В дальнейшем "красные" играли в свое удовольствие, но на концовку несколько расслабились. Это позволило ЛАСКу создать ряд моментов, однако Келлехер был безупречен.
Уже в компенсированное время Гакпо открылся на левом краю штрафной и после передачи от Трента Александер-Арнольда поразил дальний угол ворот — 4:0.
"Ливерпуль" одержал комфортную победу, благодаря которой полностью решаю свою турнирную задачу — выйти в плей-офф с первого места группы.
"Ливерпуль" (Англия) — ЛАСК (Австрия) — 4:0 (2:0)
Голы: Диас 12, Гакпо 15, 90, Салах 51 (пен).
"Ливерпуль": Келлехер, Гомес, Куанса, Конате (Александер-Арнольд 56), Цимикас (Чемберс 82), Гравенберх (Брэдли 82), Эллиотт, Диас (Нуньес 56), Салах (Джонс 56), Гакпо.
01.12.2023 00:50
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Последние комментарии:
Жалкое зрелище.
Вот и весь наш хваленый ливерпуль, полтора часа вымучивающий победу в матче с дебютантом Лиги Европы. Самый раздутый мыльный пузырь 21 века, не иначе.
Команда настроения, сплошь состоящая из игроков одного сезона по типу Салаха, Алиссона и Вирджин Ван Дайка. Целый час катаем вату, а после забиваем 2 гола в течение минуты, поймав кураж.
Точно также мы и на третьем месте идём - до сих пор держимся на эйфории от случайного трофея, добытого в противостоянии со слабейшим финалистом ЛЧ со времен МЮ 2009 года.
Чудом по инерции еще умудряемся забивать при своей бей-беги стратегии, но, очевидно, что совсем скоро эти тела войдут в глубокое пике.
И участь Милнера и сих десяти негритят незавидна. Тут даже не надо быть Эркюлем Пуаро, чтобы распутать данное дельце.
По сути, единственная интрига сезона: к какому месяцу Ньюкасл наверстает свой отрыв и заставит Ливерпуль дышать себе в пятки.
Поглядим, увидим, посмеемся.
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лузерка это тотальное гакпо
кто не согласен - тот попуск колбасный
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Трент великолепен. Видение поле, как у Иньесты и передачи Бекхэма.
Пенсопидоры еще пытаются сравнивать бомжа Джеймса с величайшим правым защитником АПЛ... Просто плюю на ваши бестолковки.
Закрываем 9 очков в трех ближайших турах и чемп можно не продолжать.
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Ласково отхуярили
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Норм, ждем матч Челси
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Кекстер))
Карты российских минных полей засекречены, а российское командование не согласовало должным образом их расположение со штурмовыми частями, что привело к 50 жертвам среди подразделений 810-й бригады морской пехоты за последний месяц.
(ответить)
КНЯЗИ!!!
(ответить)
Жалкое зрелище.
Вот и весь ваш хваленый ливерпуль, полтора часа вымучивающий победу в матче с дебютантом Лиги Европы. Самый раздутый мыльный пузырь 21 века, не иначе.
Команда настроения, сплошь состоящая из игроков одного сезона по типу Салаха, Алиссона и Вирджин Ван Дайка. Целый час катают вату, а после забивают 2 гола в течение минуты, поймав кураж.
Точно также они и на третьем месте идут - до сих пор держатся на эйфории от случайного трофея, добытого в противостоянии со слабейшим финалистом ЛЧ со времен МЮ 2009 года.
Чудом по инерции еще умудряются забивать при своей бей-беги стратегии, но, очевидно, что совсем скоро эти тела войдут в глубокое пике.
И участь Милнера и сих десяти негритят незавидна. Тут даже не надо быть Эркюлем Пуаро, чтобы распутать данное дельце.
По сути, единственная интрига сезона: к какому месяцу Ньюкасл наверстает свой отрыв и заставит Ливерпуль дышать себе в пятки.
Поглядим, увидим, посмеемся.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
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