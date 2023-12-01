"Ливерпуль" сокрушил ЛАСК и вышел в плей-офф Лиги Европы

Сокрушив австрийский ЛАСК со счетом 4:0, "Ливерпуль" оформил досрочный выход в плей-офф Лиги Европы с первого места Группы E.

Относительно выезда к "Манчестер Сити" в прошлую субботу в стартовом составе "красных" произошло девять изменений. Уцелели только Костас Цимикас и Мохамед Салах.



Хозяева "Энфилда" принялись атаковать с началом матча и уже на 12-й минуте открыли счет. Луис Диас отдал направо на Джо Гомеса, а затем головой из центра штрафной замкнул ответную передачу партнера — 1:0.



На 15-й минуте гости пропустили во второй раз. Салах прострелил вдоль ворот, и открывшийся у дальней штанги Коди Гакпо в упор поразил цель — 2:0.



В оставшиеся полчаса первого тайма ЛАСК провел пару неплохих атак, но в основном был сосредоточен на обороне. "Ливерпуль" контролировал игру, но в то же время сильно не напрягался.



Второй тайм начался с того, что Гакпо заработал пенальти, а Салах с 11-метровой отметки сделал счет крупным — 3:0.



В дальнейшем "красные" играли в свое удовольствие, но на концовку несколько расслабились. Это позволило ЛАСКу создать ряд моментов, однако Келлехер был безупречен.



Уже в компенсированное время Гакпо открылся на левом краю штрафной и после передачи от Трента Александер-Арнольда поразил дальний угол ворот — 4:0.



"Ливерпуль" одержал комфортную победу, благодаря которой полностью решаю свою турнирную задачу — выйти в плей-офф с первого места группы.



"Ливерпуль" (Англия) — ЛАСК (Австрия) — 4:0 (2:0)



Голы: Диас 12, Гакпо 15, 90, Салах 51 (пен).



"Ливерпуль": Келлехер, Гомес, Куанса, Конате (Александер-Арнольд 56), Цимикас (Чемберс 82), Гравенберх (Брэдли 82), Эллиотт, Диас (Нуньес 56), Салах (Джонс 56), Гакпо.