Онана опасается, что Кубок Африки может стоить ему места в старте МЮ

Голкипер Андре Онана опасается, что лишится статуса первого номера "Манчестер Юнайтед", если уедет на Кубок Африки этой зимой.

Напомним, вскоре после своего перехода из "Интера" за 47 миллионов фунтов минувшим летом Онана возобновил свою карьеру в сборной Камеруна.



Кубок Африки стартует в Кот-д'Ивуаре уже 13 января и продлится до 11 февраля, однако Онана до сих пор не определился, примет ли он участие в этом турнире.



В случае отъезда в свою сборную Онана рискует только в Премьер-Лиге пропустить четыре матча, и Андре опасается, что по возвращении он может не вернуться в стартовый состав "Юнайтед", утверждает The Guardian.



Опасения Онана, который сыграл пока что каждый матч "Юнайтед" в этом сезоне, связаны с теми ошибками, которые Андре время от времени совершает в этом сезоне.



Очередную осечку — и даже не одну — Онана допустил против "Галатасарая" в среду вечером (3:3), что поставило "Юнайтед" на грань выбывания из Лиги Чемпионов.



В отсутствие Онана главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг может дать шанс Алтаю Байындыру. Также ходят слухи, что "красные дьяволы" задумываются о приглашении голкипера в январе.