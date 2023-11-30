Одержав по выездной победе с одинаковым счетом 0:1, "Вест Хэм" и "Брайтон" вышли в плей-офф Лиги Европы.

"Вест Хэм" гостил у "Бачка Топола", отложив единственный гол в матче до 89-й минуты. Отличился набравший отличную форма Томаш Соучек, причем это был единственный удар "молотобойцев" в створ за весь матч.



Теперь "Вест Хэму" достаточно не проиграть "Фрайбургу" 14 декабря, чтобы сохранить за собой первое место в Группе A и избежать встречи с командой из Лиги Чемпионов в феврале.



"Брайтон" в свою очередь переиграл АЕК благодаря пенальти Жоао Педро в начале второго тайма. "Чайки" только в третий раз в сезоне сохранили свои ворота на замке.



Но чтобы финишировать во главе Группы B, "Брайтону" нужно побеждать "Марсель" через две недели.



"Бачка-Топола" (Сербия) — "Вест Хэм" (Англия) — 0:1 (0:0)



Гол: Соучек 89.



"Вест Хэм": Фабиански, Джонсон (Керер 79), Мавропанос, Агерд, Крессуэлл (Палмери 79), Уорд-Проуз, Соучек, Пакета, Форнальс, Мубама (Ингс 67), Бенрахма (Корне 67).



АЕК (Греция) — "Брайтон" (Англия) — 0:1 (0:0)



Гол: Педро 55 (пен).



"Брайтон": Вербрюгген, Хиншелвуд, Игорь, Данк, Велтман, Гросс, Гилмор (Балеба 88), Адингра, Митома (Дауд 69), Педро (Милнер 77), Фергюсон (Даффус 88).



Удаление: Гачинович 65.