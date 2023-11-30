Жезус не переживает от того, что "Арсенал" может купить нападающего

Габриэль Жезус заявил, что его не тревожат слухи о поисках "Арсеналом" нового нападающего.

Согласно слухам, "Арсенал" намерен обзавестись бомбардиром в одно из двух ближайших трансферных окон. С переходом к "канонирам" связывают Айвена Тоуни из "Брентфорда" и Виктора Осимхена из "Наполи".



Однако Жезус, который забил только 16 голов в своих 46 матчах за "Арсенал" после перехода из "Манчестер Сити" за 45 миллионов фунтов в прошлом году, не боится стать лишним для главного тренера "канониров" Микеля Артеты.



"Знаете, такое случается. Возможно, это агенты распускают слухи".



"Я не самый опытный игрок, но, думаю, я многое повидал в футболе. Иногда такое случается. Это случалось со мной, когда я был в "Сити", даже когда Агуэро и я забивали голы. Я много забивал, и люди сватали меня повсюду. Поэтому я не переживаю насчет этого".



"Я знаю свои качества и знаю, что могу дать команде. Я могу забивать и могу помогать с другими вещами вроде создания свободных пространств. Но это могут увидеть только те люди, которые смотрят футбол и понимают его".



"Те, кто не понимает, будут говорить: "О, он не забил сегодня". Но, возможно, я совершил рывок и оставил свободное пространство для другого. И давайте будем честны — я упускаю не так много моментов".



"Думаю, про меня нельзя сказать: "Он не знает, как забивать". Порой я должен чаще быть в штрафной, и это единственное, над чем я работаю", — цитирует Жезуса The Independent.