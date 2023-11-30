МЮ сделает упор на доморощенных игроков при Рэтклиффе

После прихода сэра Джима Рэтклиффа к управлению клубом "Манчестер Юнайтед" изменит свою трансферную стратегию и будет отдавать предпочтение доморощенным игрокам.

В данный момент Рэтклифф находится на пороге приобретения 25% акций "Юнайтед", а также должен получить контроль над футбольными операциями клуба с "Олд Траффорд".



По информации Daily Mail, после прихода Рэтклиффа "Юнайтед" собирается ограничить приглашение звезд из-за рубежа. Сэр Джим хочет, чтобы костяк команды состоял из британских игроков, как это было с "красными дьяволами" исторически.



После ухода сэра Алекса Фергюсона на пенсию в 2013 году "Юнайтед" совершил лишь семь крупных приобретений из числа доморощенных игроков: Люк Шоу, Харри Магуайр, Аарон Ван-Биссака, Даниэль Джеймс, Джейдон Санчо, Мейсон Маунт и Джонни Эванс.



Рэтклифф считает, что опыт выступлений в Британии или конкретно в Премьер-Лиге является большим преимуществом доморощенных игроков над легионерами, даже несмотря на то, что на местном рынке цены на футболистов зачастую завышены.



А чтобы придать трансферной стратегии порядок, Рэтклифф собирается назначить спортивного директора. Поиски подходящего человека уже ведутся. На радаре у "Юнайтед" находятся Пол Мичелл, Майкл Эдвардс и Дуги Фридмен.