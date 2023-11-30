Шарп: "Онана нужно быстро научиться основам вратарской игры"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Ли Шарп подверг критике голкипера "красных дьяволов" Андре Онана после матча Лиги Чемпионов против "Галатасарая" (3:3).

Накануне в Стамбуле Онана отправил мяч в собственные ворота после исполнения Хакимом Зийешем штрафного, что не позволило "Юнайтед" одержать победу.



Эта ошибка может очень дорого стоить "Юнайтед", который оказался на грани выбывания из Лиги Чемпионов, и Шарп, трижды выигрывавший Премьер-Лигу с "дьяволами", советует Онана сосредоточиться на своей основной функции как голкипера.



"Каким бы характером он ни обладал, как бы хорошо он ни обращался с мячом, он совершает глупые ошибки, когда нужно отразить или забрать мяч. Я по-прежнему думаю, что с ним все будет в порядке, но ему нужно быстро научиться основам вратарской игры", — сообщил Шарп Daily Star.