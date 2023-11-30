Агент Кайседо получит награду за трансфер Мойсеса в "Челси"

Агент Али Барат, представляющий интересы полузащитника "Челси" Мойсеса Кайседо, получит награду Golden Agent Award по итогам 2023 года.

В августе при посредничестве Барата был оформлен самый дорогой трансфер в истории Премьер-Лиги. Речь о переходе Кайседо из "Брайтона" в "Ливерпуль" за 115 миллионов фунтов.



За считанные дни до этого трансфера "Ливерпуль" согласовал стоимость Кайседо в размере 111 млн. фунтов, однако Мойсес уже решил, что хочет продолжить карьеру в "Челси".



А в январе этого года Кайседо едва не отправился в "Арсенал", но "Брайтон" заблокировал уход ключевого игрока посреди сезона.



Свою награду Барат, который владеет компанией EPIC Sports и также представляет интересы нападающего "Челси" Николя Джексона, получит от журнала Tuttosport в Турине в следующий понедельник, сообщает Liverpool Echo.