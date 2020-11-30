"Эвертону" грозит еще одно снятие очков

"Эвертон" готовится опубликовать финансовый отчет за сезон 2022/23, что может повлечь новые санкции в отношении клуба с "Гудисон Парк".

Напомним, ранее в ноябре независимая комиссия Премьер-Лиги огласила свое решение снять с "Эвертона" 10 очков за нарушение правил финансового фейр-плей.



Столь суровому наказанию "Эвертон" был подвергнут за превышение допустимого лимита убытков за трехлетний период. Ожидается, что в пятницу "ириски" подадут свою апелляцию.



Тем временем, приближается 31 декабря, и до этой даты "Эвертон" обязан подать свою финансовую отчетность за прошлый сезон.



По информации The Times, боссы "Эвертона" опасаются, что у них могут возникнуть дополнительные неприятности, если Премьер-Лига сохранит свой принцип калькуляции убытков.



Если у "Эвертона" выявят новые нарушения, то на сей раз процесс рассмотрения будет быстрым, и вердикт вынесут еще до окончания текущего сезона.



Таким образом, с "Эвертона" могут снять дополнительные очки, что лишь повысит вероятность вылета мерсисайдского клуба из Премьер-Лиги.