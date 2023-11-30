"Сити" узнал, когда независимая комиссия вынесет свой вердикт

Премьер-Лига и "Манчестер Сити" определились со сроками по вынесению независимой комиссией вердикта в громком деле о нарушениях правил финансового фейр-плей.

Открыв расследование в отношении "Сити" еще в 2018 году, в феврале 2023 Премьер-Лига обвинила "горожан" в 115 нарушениях, допущенных в период между сезонами 2009/10 и 2017/18.



Клуб с "Этихад" категорически отрицает все обвинения, поэтому дело было направлено на рассмотрение независимой комиссии, и ранее пресса сообщала, что этот процесс может затянуться на годы.



Сейчас независимая комиссия все еще изучает материалы дела, собирает показания свидетелей, ознакамливается с аргументами обеих сторон.



Однако Daily Mail в эксклюзивном материале утверждает, что Премьер-Лига и "Сити" договорились о начале судебных слушаний "в конце осени 2024", а непосредственно вердикт будет вынесен независимой комиссией "летом 2025".



Издание отмечает, что у "Сити" будет право на апелляцию, если вердикт независимой комиссии не устроит клуб, однако в Спортивный арбитражный суд, с помощью которого они отбились от претензий УЕФА несколько лет назад, "горожане" обратиться не смогут.



Добавим, летом 2025 как раз истекает контракт главного тренера "Сити" Хосепа Гвардиолы.