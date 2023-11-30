Каррагер: "Каземиро — ужасная покупка"

Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер раскритиковал "Манчестер Юнайтед" за покупку полузащитника Каземиро.

В августе 2022 "Юнайтед" приобрел Каземиро у "Реала" за 70 миллионов фунтов, и бразилец сразу же принялся отрабатывать эти инвестиции.



В прошлом сезоне Каземиро помог "Юнайтед" завоевать Кубок Лиги и путевку в Лигу Чемпионов, а также достичь финала Кубка Англии, но в этой кампании игра полузащитника, которому в феврале исполнится 32 года, резко пошла на спад.



По мнению Каррагера, "Юнайтед" поступил недальновидно, и "красным дьяволам" будет очень сложно избавиться от игрока, превратившегося в обузу.



"Мне все равно, насколько хорош он был в прошлом сезоне. Когда смотришь на покупку "Манчестер Юнайтед" Каземиро, то это ужасная покупка с деловой точки зрения и с точки зрения клуба. Это просто паническая покупка".



"70 миллионов фунтов за парня, которому 30-31, пятилетний контракт с огромной зарплатой... Думаю, сейчас его карьера близится к концу. И кто его теперь купит?" — цитирует Каррагера Daily Mail.