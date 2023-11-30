Каррагер: "Каземиро — ужасная покупка"
Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер раскритиковал "Манчестер Юнайтед" за покупку полузащитника Каземиро.
В августе 2022 "Юнайтед" приобрел Каземиро у "Реала" за 70 миллионов фунтов, и бразилец сразу же принялся отрабатывать эти инвестиции.
В прошлом сезоне Каземиро помог "Юнайтед" завоевать Кубок Лиги и путевку в Лигу Чемпионов, а также достичь финала Кубка Англии, но в этой кампании игра полузащитника, которому в феврале исполнится 32 года, резко пошла на спад.
По мнению Каррагера, "Юнайтед" поступил недальновидно, и "красным дьяволам" будет очень сложно избавиться от игрока, превратившегося в обузу.
"Мне все равно, насколько хорош он был в прошлом сезоне. Когда смотришь на покупку "Манчестер Юнайтед" Каземиро, то это ужасная покупка с деловой точки зрения и с точки зрения клуба. Это просто паническая покупка".
"70 миллионов фунтов за парня, которому 30-31, пятилетний контракт с огромной зарплатой... Думаю, сейчас его карьера близится к концу. И кто его теперь купит?" — цитирует Каррагера Daily Mail.
30.11.2023 16:00
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Тут прав Каррагер.
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Контракт вообще-то до 2026 года, т.е. изначально подписывали на четыре года. 30 лет в современном футболе не возраст, поэтому панической эту покупку назвать нельзя. Кейн не даст соврать. Причина по которой Каземиро играет плохо в этом сезоне такая же, по какой в ужасной форме Решфорд и практически вся команда – это отсутствие реального летнего усиления на фоне которых схемы тренера перестали работать, бразильский сериал с продажей клуба и внутренние скандалы, сильно расшатавшие мораль в раздевалке. А тренер в силу отсутствия опыта и класса банально не может справится с таким количеством тактических и нефутбольных проблем. Карра в очередной раз показал, что он дурак с аналитикой на уровне школы. Вместе с Невиллом делят топ самых банальных и примитивных экспертов на ТВ.
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ща фатимуля объяснит, что джейми не прав
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