Каррагер: "Каземиро — ужасная покупка"

Каземиро Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер раскритиковал "Манчестер Юнайтед" за покупку полузащитника Каземиро.

В августе 2022 "Юнайтед" приобрел Каземиро у "Реала" за 70 миллионов фунтов, и бразилец сразу же принялся отрабатывать эти инвестиции.

В прошлом сезоне Каземиро помог "Юнайтед" завоевать Кубок Лиги и путевку в Лигу Чемпионов, а также достичь финала Кубка Англии, но в этой кампании игра полузащитника, которому в феврале исполнится 32 года, резко пошла на спад.

По мнению Каррагера, "Юнайтед" поступил недальновидно, и "красным дьяволам" будет очень сложно избавиться от игрока, превратившегося в обузу.

"Мне все равно, насколько хорош он был в прошлом сезоне. Когда смотришь на покупку "Манчестер Юнайтед" Каземиро, то это ужасная покупка с деловой точки зрения и с точки зрения клуба. Это просто паническая покупка".

"70 миллионов фунтов за парня, которому 30-31, пятилетний контракт с огромной зарплатой... Думаю, сейчас его карьера близится к концу. И кто его теперь купит?" — цитирует Каррагера Daily Mail.


Метки Каземиро, Каррагер, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 30.11.2023 16:00

Количество просмотров Просмотров: 994

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Последние комментарии:




  1. sausage 30.11.2023 16:36 # sausage
    Тут прав Каррагер.

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  2. empry 30.11.2023 16:14 # empry
    Контракт вообще-то до 2026 года, т.е. изначально подписывали на четыре года. 30 лет в современном футболе не возраст, поэтому панической эту покупку назвать нельзя. Кейн не даст соврать. Причина по которой Каземиро играет плохо в этом сезоне такая же, по какой в ужасной форме Решфорд и практически вся команда – это отсутствие реального летнего усиления на фоне которых схемы тренера перестали работать, бразильский сериал с продажей клуба и внутренние скандалы, сильно расшатавшие мораль в раздевалке. А тренер в силу отсутствия опыта и класса банально не может справится с таким количеством тактических и нефутбольных проблем. Карра в очередной раз показал, что он дурак с аналитикой на уровне школы. Вместе с Невиллом делят топ самых банальных и примитивных экспертов на ТВ.

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  3. narcot 30.11.2023 16:09 # narcot
    ща фатимуля объяснит, что джейми не прав

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