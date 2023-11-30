Тен Хаг: "Мы движемся в правильном направлении"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг уверен, что его команда находится на правильном пути, несмотря на свои беды в Лиге Чемпионов.
Упустив победу против "Галатасарая" накануне (3:3), "Юнайтед" оказался на грани вылета из Лиги Чемпионов.
"Юнайтед" пропустил 33 гола в этом сезоне учетом всех соревнований, и это худший показатель для "красных дьяволов" в 20 первых матчах кампании с 1962/63, однако Тен Хаг убежден, что его команда обречена на успех.
"Мы знаем, что мы находимся в процессе. Мы прибавляем, так что это очень обнадеживает. Я знаю, какие шаги нам нужно сделать".
"Мы движемся в правильном направлении, поэтому я знаю, что в долгосрочной перспективе нам будет сопутствовать успех, но если ты хочешь остаться в Лиге Чемпионов, то должен выигрывать такого рода матчи".
"Мы выигрываем и затем проигрываем их. Ясное дело, мы должны были набирать три очка. Мы делали это в других матчах. Я доволен тем, как мы сыграли, но в то же время я должен подвергнуть команду критике, потому что в обороне мы были недостаточно хороши".
"Мы ведем 3:1, и мы не можем совершать такие ошибки, потому что они делают разницу".
"Я очень доволен атакующей игрой. Вы могли видеть стиль этой команды: проактивный, динамичный и смелый. Мы создали так много моментов и могли выиграть этот матч. И не с помощью удачи, а с помощью хорошего футбола", — цитирует Тен Хага BBC.
30.11.2023 15:00
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