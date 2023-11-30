Фердинанд: "Юнайтед" не хватает баланса"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд считает, что "красным дьяволам" не хватает баланса между обороной и атакой.

"Юнайтед" оставил неоднозначное впечатление своей игрой против "Галатасарая" в Лиге Чемпионов накануне. "Красные дьяволы" вели в счете 1:3, реализовав почти все свои моменты.



Однако затем "Юнайтед" пропустил два гола, оставшись без победы (3:3) и оказавшись на грани вылета из турнира. То, как команда Эрика Тен Хага играет на выезде, по-настоящему тревожит Фердинанда.



"Ты не можешь начинать кампанию в Лиге Чемпионов, забивая девять голов в трех выездных матчах и набирая только одно очко".



"Думаю, это показывает, что команде не хватает баланса в данный момент. Да, они могут забивать голы. Да, они охотно атакуют и создают моменты, многие из них — через Бруну (Фернандеша), но я просто думаю, что в обороне они совершают ошибки".



"Думаю, их голкипер сегодня должен поднять руки и сказать: "Да, я виноват в паре голов". Он должен был сыграть лучше".



"Думаю, тренер будет хвататься за голову и думать, что в первом тайме его план работал идеально. Они внезапно забили гол, который изменил всю динамику игры. Они вели 2:0, 2:1, и в итоге он думает: "Вау, я идеально настроил команду, мы использовали свои моменты, но ошибка дорого стоила нам".



"Есть много вопросов насчет их игры и того, куда они движутся, но баланс — один из ключевых аспектов, который им нужно по-настоящему обрести. Мы упоминали об этом в трансляции — они покрыты шрамами от упущенных побед на выезде. Они должны лучше контролировать ход своих матчей".



"Они должны наладить это — не только на один, два или три матча, а на длительный период, чтобы избавиться от этих шрамов и не упускать победы в выездных матчах, по ходу которых они ведут в счете, особенно в Европе", — цитирует Фердинанда Daily Mail.