"Ливерпуль" может получить Мбаппе, потеряв Салаха

Расставание с Мохамедом Салахом может открыть дверь к переходу в "Ливерпуль" нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.

В летнее трансферное окно "Ливерпулю" удалось отразить интерес "Аль-Иттихада" к Салаху. "Красные" исключают расставание с Мохамедом в январе, однако ожидается, что в конце сезона саудиты вернутся.



Следующим летом Салаху исполнится 32, а от его контракта останется только 12 месяцев, поэтому сезон 2023/24 с высокой вероятностью окажется последним для Мохамеда за "Ливерпуль".



Однако отъезд Салаха в Саудовскую Аравию позволит "Ливерпулю" выручить около 200 миллионов фунтов, которые могут быть использованы для приглашения Мбаппе.



Следующим летом Мбаппе станет свободным агентом, однако в Париже Килиан зарабатывает 65 млн. фунтов в год, и до сих пор считалось, что "Ливерпуль" не сможет позволить себе платить такую зарплату.



Но поскольку "Ливерпулю" не пришлось бы тратиться трансферную плату, вырученные за Салаха деньги могут быть направлены на то, чтобы сделать Килиану устраивающее его предложение по личному контракту, утверждает TEAMtalk.



В любом случае "Ливерпулю" еще предстоит выдержать конкуренцию со стороны "Реала", который тоже хочет 24-летнего француза.