Анонс матчей 5-го тура группового этапа Лиги Европы

Кувин Келлехер В четверг вечером "Вест Хэм", "Брайтон" и "Ливерпуль" проведут свои поединки в рамках 5-го тура группового этапа Лиги Европы. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

БАЧКА-ТОПОЛА — ВЕСТ ХЭМ 20:45 Онлайн-трансляция Прогноз

В данный момент "Вест Хэм" вместе с "Фрайбургом" возглавляет Группу A — по девять очков. Причем в заключительном туре эти команды сыграют друг с другом.

Однако "молотобойцы" могут решить задачу по выходу в плей-офф уже этим вечером, и для этого им нужно победить замыкающую квартет с одним очком "Бачка-Топола".

- "Бачка-Топола" и "Вест Хэм" сойдутся только второй раз в истории. Их первая встреча завершилась домашней победой "молотобойцев" со счетом 3:1.

- "Бачка-Топола" не выиграла ни одного из пяти последних домашних матчей во всех соревнованиях.

- "Вест Хэм" сохранил свои ворота на замке лишь в одном из 10 выездных матчей этого сезона.

- В восьми из девяти последних выездных матчей "Вест Хэма" забивалось по три гола или более.

- "Бачка-Топола" пропустила 13 голов в своих четырех матчах на групповом этапе Лиги Европы.

На этот выезд "Вест Хэм" отправился без своих атакующих игроков Джаррода Боуэна и Мичейла Антонио, который получили травмы колена в минувший международный перерыв. Это означает, что в нападении может сыграть юный Дивин Мубама.

АЕК — БРАЙТОН 20:45

"Брайтон" обеспечит себе выход в плей-офф Лиги Европы, если одержит победу над АЕКом.

В данный момент "чайки" занимают второе место в Группе B, на три очка опережая идущий следом АЕК.

- АЕК проиграл все три последних домашних матча против английских команд.

- АЕК не выиграл ни одного из 14 последних домашних матчей в Лиге Европы.

- "Брайтон" забивал по два гола в каждом из четырех своих матчей на групповом этапе Лиги Европы.

- "Брайтон" забивал в 25 из 26 последних матчей с учетом всех соревнований, причем 15 раз в этот период забивал минимум дважды.

"Брайтон" на три месяца лишился защитника Тарика Лэмпти и вингера Ансу Фати, которые получили свои травмы против "Ноттингем Форест" в минувший уикенд. Поправился защитник Игорь Жулио.

ЛИВЕРПУЛЬ — ЛАСК 23:00 Онлайн-трансляция Прогноз

В своем предыдущем матче в Лиге Европы "Ливерпуль" неожиданно проиграл "Тулузе" со счетом 3:2, отложив свой выход в плей-офф соревнования.

Однако "красные" по-прежнему возглавляют Группу E, и для попадания в следующий этап им достаточно избежать поражения против ЛАСКа, который замыкает квартет с тремя очками.

- "Ливерпуль" не смог выиграть три из шести последних матчей во всех соревнованиях.

- В четыре матчах на групповом этапе Лиги Европы "Ливерпуль" забил 12 голов.

- ЛАСК выиграл четыре из пяти последних матчей во всех турнирах.

- "Ливерпуль" забивал в каждом из шести последних матчей во всех соревнованиях.

В минувший уикенд "Ливерпуль" потерял с мышечными травмами голкипера Алиссона и нападающего Диогу Жоту. Поэтому на воротах сыграет Кувин Келлехер.


Метки АЕК, Бачка-Топола, Брайтон, Вест Хэм, ЛАСК, Ливерпуль, Лига Европы

Автор mihajlo   

Дата 30.11.2023 12:00

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Последние комментарии:




  1. liverpyl 30.11.2023 14:34 # liverpyl
    с кем членси играет?

    (ответить)

  2. lexa-arsenal 30.11.2023 14:32 # lexa-arsenal
    29.11.2023 22:39 #
    quavo

    Черный хуй > вялого испанского.

    Источник: http://fapl.ru/posts/104279/?c=1#c7862440


    АХАХАХАХХАХАХА

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  3. lexa-arsenal 30.11.2023 14:29 # lexa-arsenal
    Колбасники ваш день четверг! пенсы 8-го марта

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  4. sapojnik 30.11.2023 14:08 # sapojnik
    https://ibb.co/R4rQhsN

    (ответить)

  5. narcot 30.11.2023 13:36 # narcot
    Лёл) а сколько криков по сырскому и залужному было?)



    Российские источники сообщают о смерти в Украине генерала армии РФ — уже седьмого

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  6. fiezzo 30.11.2023 13:13 # fiezzo
    В русской национальной традиции любой хохол - это как мини-Мазепа. Тупой жлоб и предатель с мерзким быдло-акцентом. Все эти "гэ", "шо" сразу же идентифицируют человека как банально необразованную мразь. Поэтому все будет хорошо и на освобожденных территориях дети будут с каждым годом становится все более русскими даже несмотря на попытки всяких гнилых евреев типа телекагала максимально размыть русскую идентичность и снова изнасиловать сознание русских детей мерзким украинским псевдоязыком и хохлятской шизофренией. Хохлом среди добрых русских людей быть стыдно. И это не может не радовать. Быть добру!

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  7. v-0987654321 30.11.2023 13:01 # v-0987654321
    -Хахлы сасут?

    -сасут!

    -пенсы сасут?

    -сасут!


    ой как зеабись ой как хорошо

    Каеееееффффф езь же

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  8. skydreams 30.11.2023 12:31 # skydreams
    Всем крепким английским середнякам удачи в ЛЕ!!!

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  9. bangladesh 30.11.2023 12:04 # bangladesh
    Наш день четверг! остальным соболезную.

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  10. electric 30.11.2023 12:01 # electric
    КНЯЗИ будут на троне!!!

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