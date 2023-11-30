Анонс матчей 5-го тура группового этапа Лиги Европы

В четверг вечером "Вест Хэм", "Брайтон" и "Ливерпуль" проведут свои поединки в рамках 5-го тура группового этапа Лиги Европы. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

БАЧКА-ТОПОЛА — ВЕСТ ХЭМ 20:45 Онлайн-трансляция Прогноз



В данный момент "Вест Хэм" вместе с "Фрайбургом" возглавляет Группу A — по девять очков. Причем в заключительном туре эти команды сыграют друг с другом.



Однако "молотобойцы" могут решить задачу по выходу в плей-офф уже этим вечером, и для этого им нужно победить замыкающую квартет с одним очком "Бачка-Топола".



- "Бачка-Топола" и "Вест Хэм" сойдутся только второй раз в истории. Их первая встреча завершилась домашней победой "молотобойцев" со счетом 3:1.



- "Бачка-Топола" не выиграла ни одного из пяти последних домашних матчей во всех соревнованиях.



- "Вест Хэм" сохранил свои ворота на замке лишь в одном из 10 выездных матчей этого сезона.



- В восьми из девяти последних выездных матчей "Вест Хэма" забивалось по три гола или более.



- "Бачка-Топола" пропустила 13 голов в своих четырех матчах на групповом этапе Лиги Европы.



На этот выезд "Вест Хэм" отправился без своих атакующих игроков Джаррода Боуэна и Мичейла Антонио, который получили травмы колена в минувший международный перерыв. Это означает, что в нападении может сыграть юный Дивин Мубама.



АЕК — БРАЙТОН 20:45



"Брайтон" обеспечит себе выход в плей-офф Лиги Европы, если одержит победу над АЕКом.



В данный момент "чайки" занимают второе место в Группе B, на три очка опережая идущий следом АЕК.



- АЕК проиграл все три последних домашних матча против английских команд.



- АЕК не выиграл ни одного из 14 последних домашних матчей в Лиге Европы.



- "Брайтон" забивал по два гола в каждом из четырех своих матчей на групповом этапе Лиги Европы.



- "Брайтон" забивал в 25 из 26 последних матчей с учетом всех соревнований, причем 15 раз в этот период забивал минимум дважды.



"Брайтон" на три месяца лишился защитника Тарика Лэмпти и вингера Ансу Фати, которые получили свои травмы против "Ноттингем Форест" в минувший уикенд. Поправился защитник Игорь Жулио.



ЛИВЕРПУЛЬ — ЛАСК 23:00 Онлайн-трансляция Прогноз



В своем предыдущем матче в Лиге Европы "Ливерпуль" неожиданно проиграл "Тулузе" со счетом 3:2, отложив свой выход в плей-офф соревнования.



Однако "красные" по-прежнему возглавляют Группу E, и для попадания в следующий этап им достаточно избежать поражения против ЛАСКа, который замыкает квартет с тремя очками.



- "Ливерпуль" не смог выиграть три из шести последних матчей во всех соревнованиях.



- В четыре матчах на групповом этапе Лиги Европы "Ливерпуль" забил 12 голов.



- ЛАСК выиграл четыре из пяти последних матчей во всех турнирах.



- "Ливерпуль" забивал в каждом из шести последних матчей во всех соревнованиях.



В минувший уикенд "Ливерпуль" потерял с мышечными травмами голкипера Алиссона и нападающего Диогу Жоту. Поэтому на воротах сыграет Кувин Келлехер.