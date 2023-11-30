Анонс матчей 5-го тура группового этапа Лиги Европы
В четверг вечером "Вест Хэм", "Брайтон" и "Ливерпуль" проведут свои поединки в рамках 5-го тура группового этапа Лиги Европы. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
БАЧКА-ТОПОЛА — ВЕСТ ХЭМ 20:45 Онлайн-трансляция Прогноз
В данный момент "Вест Хэм" вместе с "Фрайбургом" возглавляет Группу A — по девять очков. Причем в заключительном туре эти команды сыграют друг с другом.
Однако "молотобойцы" могут решить задачу по выходу в плей-офф уже этим вечером, и для этого им нужно победить замыкающую квартет с одним очком "Бачка-Топола".
- "Бачка-Топола" и "Вест Хэм" сойдутся только второй раз в истории. Их первая встреча завершилась домашней победой "молотобойцев" со счетом 3:1.
- "Бачка-Топола" не выиграла ни одного из пяти последних домашних матчей во всех соревнованиях.
- "Вест Хэм" сохранил свои ворота на замке лишь в одном из 10 выездных матчей этого сезона.
- В восьми из девяти последних выездных матчей "Вест Хэма" забивалось по три гола или более.
- "Бачка-Топола" пропустила 13 голов в своих четырех матчах на групповом этапе Лиги Европы.
На этот выезд "Вест Хэм" отправился без своих атакующих игроков Джаррода Боуэна и Мичейла Антонио, который получили травмы колена в минувший международный перерыв. Это означает, что в нападении может сыграть юный Дивин Мубама.
АЕК — БРАЙТОН 20:45
"Брайтон" обеспечит себе выход в плей-офф Лиги Европы, если одержит победу над АЕКом.
В данный момент "чайки" занимают второе место в Группе B, на три очка опережая идущий следом АЕК.
- АЕК проиграл все три последних домашних матча против английских команд.
- АЕК не выиграл ни одного из 14 последних домашних матчей в Лиге Европы.
- "Брайтон" забивал по два гола в каждом из четырех своих матчей на групповом этапе Лиги Европы.
- "Брайтон" забивал в 25 из 26 последних матчей с учетом всех соревнований, причем 15 раз в этот период забивал минимум дважды.
"Брайтон" на три месяца лишился защитника Тарика Лэмпти и вингера Ансу Фати, которые получили свои травмы против "Ноттингем Форест" в минувший уикенд. Поправился защитник Игорь Жулио.
ЛИВЕРПУЛЬ — ЛАСК 23:00 Онлайн-трансляция Прогноз
В своем предыдущем матче в Лиге Европы "Ливерпуль" неожиданно проиграл "Тулузе" со счетом 3:2, отложив свой выход в плей-офф соревнования.
Однако "красные" по-прежнему возглавляют Группу E, и для попадания в следующий этап им достаточно избежать поражения против ЛАСКа, который замыкает квартет с тремя очками.
- "Ливерпуль" не смог выиграть три из шести последних матчей во всех соревнованиях.
- В четыре матчах на групповом этапе Лиги Европы "Ливерпуль" забил 12 голов.
- ЛАСК выиграл четыре из пяти последних матчей во всех турнирах.
- "Ливерпуль" забивал в каждом из шести последних матчей во всех соревнованиях.
В минувший уикенд "Ливерпуль" потерял с мышечными травмами голкипера Алиссона и нападающего Диогу Жоту. Поэтому на воротах сыграет Кувин Келлехер.
30.11.2023 12:00
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с кем членси играет?
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29.11.2023 22:39 #
quavo
Черный хуй > вялого испанского.
Источник: http://fapl.ru/posts/104279/?c=1#c7862440
АХАХАХАХХАХАХА
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Колбасники ваш день четверг! пенсы 8-го марта
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https://ibb.co/R4rQhsN
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Лёл) а сколько криков по сырскому и залужному было?)
Российские источники сообщают о смерти в Украине генерала армии РФ — уже седьмого
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В русской национальной традиции любой хохол - это как мини-Мазепа. Тупой жлоб и предатель с мерзким быдло-акцентом. Все эти "гэ", "шо" сразу же идентифицируют человека как банально необразованную мразь. Поэтому все будет хорошо и на освобожденных территориях дети будут с каждым годом становится все более русскими даже несмотря на попытки всяких гнилых евреев типа телекагала максимально размыть русскую идентичность и снова изнасиловать сознание русских детей мерзким украинским псевдоязыком и хохлятской шизофренией. Хохлом среди добрых русских людей быть стыдно. И это не может не радовать. Быть добру!
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-Хахлы сасут?
-сасут!
-пенсы сасут?
-сасут!
ой как зеабись ой как хорошо
Каеееееффффф езь же
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Всем крепким английским середнякам удачи в ЛЕ!!!
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Наш день четверг! остальным соболезную.
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КНЯЗИ будут на троне!!!
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