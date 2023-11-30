Скоулз обвинил МЮ в недостатке дисциплины

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз считает, что "красные дьяволы" недостаточно дисциплинированно проводят свои выездные матчи в Лиге Чемпионов.

В трех выездных матчах этого розыгрыша Лиги Чемпионов "Юнайтед" забил девять голов, но при этом набрал только одно очко — против "Галатасарая" накануне (3:3).



Скоулз готов похвалить "Юнайтед" за стремление угрожать чужим воротам, но в то же время считает, что команде Эрика Тен Хага не хватает дисциплины и прагматичности.



"Не уверен, что я когда-либо видел матч вроде этого. Это было совершенное безумие, от начала и до конца. Они великолепно начали, повели 2:0, а затем они продемонстрировали недостаток дисциплины".



"Очень сложно побеждать в Европе на выезде, играя таким образом. Ведя в счете, они продолжали рисковать, продолжали пытаться забить".



"Один из пропущенных ими голов не был обязательным. Разумеется, это был тяжелый вечер для их голкипера. Но так просто не выигрывают матчи в Европе. Я никогда не видел, чтобы команды, играя на выезде в Европе, бросали все силы вперед и добивались побед".



"Вы ведете 2:0, вы ведете 3:1, так держитесь своих позиций. Просто расслабьтесь. Вместо этого Мактоминей каждый раз срывается и несется вперед. Он заслуживает похвалы за забитый гол, команда частично заслуживает похвалы за постоянное желание забивать голы, но мне кажется, это недостаточно дисциплинированный способ, чтобы выигрывать матчи в Европе", — цитирует Скоулза Daily Mail.