Алиссон вернется к матчу против "Юнайтед"
Голкипер Кувин Келлехер может сыграть ближайшие пять матчей "Ливерпуля", чей первый номер Алиссон должен вернуться к битве с "Манчестер Юнайтед".
Изначально у медицинского штаба "Ливерпуля" существовали большие опасения насчет Алиссона, который получил травму задней поверхности бедра в концовке матча Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" в минувшую субботу (1:1).
К счастью для "красных", эти опасения не подтвердились. Углубленное обследование не обнаружило у 31-летнего бразильца серьезного мышечного повреждения.
Выступая перед прессой в среду, главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил, что Алиссон точно пропустит два ближайших матча, но, возможно, больше.
По информации The Guardian, восстановление Алиссона займет чуть более двух недель, и "Ливерпуль" рассчитывает на возвращение своего основного голкипера к домашнему матчу Премьер-Лиги против "Юнайтед" 17 декабря.
Если этот прогноз сбудется, то Келлехер, дублер Алиссона, получит возможность сыграть против ЛАСКа и "Юниона" в Лиге Европы, а также против "Фулхэма", "Шеффилд Юнайтед" и "Кристал Пэлас" в Премьер-Лиге.
30.11.2023 10:00
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Плохо, чё. Хорошо, что есть ещё один топчик, но всё же он не Алиссон.
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