Алиссон вернется к матчу против "Юнайтед"

Голкипер Кувин Келлехер может сыграть ближайшие пять матчей "Ливерпуля", чей первый номер Алиссон должен вернуться к битве с "Манчестер Юнайтед".

Изначально у медицинского штаба "Ливерпуля" существовали большие опасения насчет Алиссона, который получил травму задней поверхности бедра в концовке матча Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" в минувшую субботу (1:1).



К счастью для "красных", эти опасения не подтвердились. Углубленное обследование не обнаружило у 31-летнего бразильца серьезного мышечного повреждения.



Выступая перед прессой в среду, главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил, что Алиссон точно пропустит два ближайших матча, но, возможно, больше.



По информации The Guardian, восстановление Алиссона займет чуть более двух недель, и "Ливерпуль" рассчитывает на возвращение своего основного голкипера к домашнему матчу Премьер-Лиги против "Юнайтед" 17 декабря.



Если этот прогноз сбудется, то Келлехер, дублер Алиссона, получит возможность сыграть против ЛАСКа и "Юниона" в Лиге Европы, а также против "Фулхэма", "Шеффилд Юнайтед" и "Кристал Пэлас" в Премьер-Лиге.