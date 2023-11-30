Тен Хаг отказался критиковать Онана после матча в Стамбуле

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг отказался критиковать своего голкипера Андре Онана после ничьей 3:3 против "Галатасарая" в Лиге Чемпионов.

В важнейшем для "Юнайтед" матче в Стамбуле Онана дважды пропустил со штрафных в исполнении Хакима Зийеша, причем во втором случае Андре совершил грубейшую ошибку.



Но Тен Хаг не считает Онана виноватым в упущенной победе, как и не считает Андре плохим игроком.



"Мы побеждаем и проигрываем вместе. Он (Онана) в порядке. Дело не в отдельных игроках. Индивидуальные ошибки могут делать разницу в футболе, и ты должен нести ответственность за это, но дело всегда в команде".



"Все игроки в этом составе заслуживают играть за "Манчестер Юнайтед", потому что они великолепные игроки".



"Мы очень довольны своей вратарской группой. Они очень хороши и хорошо проявляют себя. Они должны подстегивать друг друга", — цитирует Тен Хага Daily Mail.