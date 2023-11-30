Тен Хаг отказался критиковать Онана после матча в Стамбуле
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг отказался критиковать своего голкипера Андре Онана после ничьей 3:3 против "Галатасарая" в Лиге Чемпионов.
В важнейшем для "Юнайтед" матче в Стамбуле Онана дважды пропустил со штрафных в исполнении Хакима Зийеша, причем во втором случае Андре совершил грубейшую ошибку.
Но Тен Хаг не считает Онана виноватым в упущенной победе, как и не считает Андре плохим игроком.
"Мы побеждаем и проигрываем вместе. Он (Онана) в порядке. Дело не в отдельных игроках. Индивидуальные ошибки могут делать разницу в футболе, и ты должен нести ответственность за это, но дело всегда в команде".
"Все игроки в этом составе заслуживают играть за "Манчестер Юнайтед", потому что они великолепные игроки".
"Мы очень довольны своей вратарской группой. Они очень хороши и хорошо проявляют себя. Они должны подстегивать друг друга", — цитирует Тен Хага Daily Mail.
30.11.2023 09:00
Просмотров: 1516
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Оба-на.
Муму - позор АПЛ в ЛЧ
(ответить)
Лучший кипер АПЛ, даже без учёта цвета кожи.
(ответить)
Т.е. санчо он критикует а своего бастарда не будет? Уебище лысое
(ответить)
Лукака опять в центре внимания??))
(ответить)
Боится севенхаг, после критики черные болельщики Юнайтед заклюют его...
(ответить)
Представляю сколько дерьма вылили бы СМИ, будь Онана британским кипером.
(ответить)
в смысле блять отказался, уебан? эта черная хуила слила ЛЧ в одно рыло, лично сам всё обосрал. ногами он блять играет, животное
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий