Тен Хаг отказался критиковать Онана после матча в Стамбуле

Андре Онана Рулевой "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг отказался критиковать своего голкипера Андре Онана после ничьей 3:3 против "Галатасарая" в Лиге Чемпионов.

В важнейшем для "Юнайтед" матче в Стамбуле Онана дважды пропустил со штрафных в исполнении Хакима Зийеша, причем во втором случае Андре совершил грубейшую ошибку.

Но Тен Хаг не считает Онана виноватым в упущенной победе, как и не считает Андре плохим игроком.

"Мы побеждаем и проигрываем вместе. Он (Онана) в порядке. Дело не в отдельных игроках. Индивидуальные ошибки могут делать разницу в футболе, и ты должен нести ответственность за это, но дело всегда в команде".

"Все игроки в этом составе заслуживают играть за "Манчестер Юнайтед", потому что они великолепные игроки".

"Мы очень довольны своей вратарской группой. Они очень хороши и хорошо проявляют себя. Они должны подстегивать друг друга", — цитирует Тен Хага Daily Mail.


Метки Галатасарай, Лига Чемпионов, Манчестер Юнайтед, Онана, Тен Хаг

Автор mihajlo   

Дата 30.11.2023 09:00

Количество просмотров Просмотров: 1516

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  1. shearer1 30.11.2023 11:20 # shearer1
    Оба-на.
    Муму - позор АПЛ в ЛЧ

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  2. shakur 30.11.2023 09:43 # shakur
    Лучший кипер АПЛ, даже без учёта цвета кожи.

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  3. quavo 30.11.2023 09:37 # quavo
    Т.е. санчо он критикует а своего бастарда не будет? Уебище лысое

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  4. makeewadim 30.11.2023 09:21 # makeewadim
    Лукака опять в центре внимания??))

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  5. hunter022 30.11.2023 09:16 # hunter022
    Боится севенхаг, после критики черные болельщики Юнайтед заклюют его...

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  6. gary47 30.11.2023 09:12 # gary47
    Представляю сколько дерьма вылили бы СМИ, будь Онана британским кипером.

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  7. keane16 30.11.2023 09:06 # keane16
    в смысле блять отказался, уебан? эта черная хуила слила ЛЧ в одно рыло, лично сам всё обосрал. ногами он блять играет, животное

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