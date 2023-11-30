Артета: "Я даже не мечтал о таком!"

Наставник "Арсенала" Микель Артета признал, что победа 6:0 над "Лансом" превзошла его ожидания.

"Арсенал" заранее знал, что в случае домашней победы над "Лансом" обеспечит себе выход в плей-офф Лиги Чемпионов с первого места Группы B.



Та манера, в которой "канониры" одержали победу и решили свою турнирную задачу, чрезвычайно порадовала Артету, который уже предвкушает жеребьевку 1/8 финала.



"Я даже не мечтал о таком! У нас была возможность выйти в следующую стадию сегодня и застолбить за собой первое место в группе, и я думаю, мы сделали это по-настоящему убедительным образом против действительно хорошей команды".



"С самого начала команда демонстрировала большую агрессию и целеустремленность. Все решилось в первые 30 минут, и мы все сделали правильно. Это очень помогло выиграть матч".



"Замечательно, что мы одержали победу таким образом. Думаю, наша стабильность, которую мы демонстрируем дома, совсем не пропуская и забивая много, является по-настоящему позитивным фактором. Этим игрокам нужен такой опыт и нужна вера в то, что мы способны делать это против таких соперников".



"Теперь давайте подождем и посмотрим, с кем мы сыграем в феврале и в какой форме мы будем в тот момент", — цитирует Артету Evening Standard.