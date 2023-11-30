Семь вещей, что мы узнали в 13-м туре

Сказочный старт "Тоттенхэма" обернулся жестоким разочарованием, "Эвертон" не смог направить в правильно русло свой гнев, а "Бернли" пора искать новый план сохранения прописки в Премьер-Лиге. Об этом и другом — в традиционных итогах тура.





Энергию "Эвертона" нужно направить в правильное русло



"Эвертон" встречал международную паузу на комфортном месте в середине таблицы, а к 13-му туру подошел в зоне вылета, лишь по разнице мячей опережая "Бернли". Всему виной штрафные санкции в размере 10 очков, снятых с команды за нарушения правил ФФП.



Ясное дело, что в условиях, когда целый ряд команд нарушили все, что можно, и пока остаются безнаказанными, столь жесткие санкции в отношении команды, которая и без того в последние годы переживает не лучший период, вызвали бурю негодования среди болельщиков "ирисок", которые перед игрой с "Манчестер Юнайтед" устроили беспрецедентную акцию протеста и обещают продолжать в том же духе, обвиняя Премьер-Лигу в коррупции.



Атмосфера на "Гудисон Парк" была очень горячей и, возможно, игроки немного переволновались перед матчем с "Юнайтед", в котором от них требовали только победу. Играл "Эвертон" неплохо, но черная полоса невезения, накрывшая клуб за пределами поля, была актуальной и на футбольном поле — у соперника залетало в ворота Пикфорда все, тогда как "ириски" создали массу моментов, но так и не смогли забить.



Пока что лозунг "Эвертон" против всех" был ярко продемонстрирован лишь болельщиками, которые готовы каждую игру "ирисок" превращать в финал Лиги Чемпионов для себя, а игрокам важно поймать эту энергию и направить ее в правильное русло. Тогда штраф в 10 очков не станет критичной проблемой в этом сезоне для "Эвертона" — если, конечно, Премьер-Лига не найдет повод его увеличить.



Результаты "Юнайтед" основаны на индивидуальной магии ряда игроков



"Юнайтед" столкнулся на "Гудисон Парк" с яростью и запредельной мотивацией соперника, пребывавшего в неплохой форме. За счет чего же "красным дьяволам" удалось добыть столь убедительную по счету, но немного магическую по содержанию победу?



Навес Диогу Далота не был таким уж опасным, если бы не магический полет Алехандро Гарначо, в которого в тот момент вселился Уэйн Руни — сочетание технического совершенства и изящества подарило пока что лучший гол сезона, который случился на ровном месте и был тем более волшебным и ошеломляющим.



Несмотря на разгромный счет, "Юнайтед" провел очень нервный матч, который не был бы таким комфортным по счету без магических полетов Андре Онана, выноса мяча с линии ворот юным Кобби Майну и моментов везения, когда "красных дьяволов" выручал каркас ворот. По игре у "Юнайтед" не было преимущества, но индивидуальное мастерство отдельных игроков позволило сделать разницу по итогу.



"Тоттенхэм" был неплох, несмотря на все кадровые проблемы



Кому еще можно сетовать на невезение по итогам этого тура, так это "Тоттенхэму". Коллектив Анге Постекоглу накрыл кадровый кризис, который привел к тому, что против "Астон Виллы" его команда вышла на поле без единого номинального центрального защитника в составе. Проблемой было и отсутствие Мэддисона с Ришарлисоном, но "шпоры" даже в такой ситуации не отказались от своего атакующего стиля и выглядели прилично впереди.



По ходу игры список травмированных у "шпор" увеличился за счет Бентанкура, но команда Постекоглу все равно гнула свою линию, забила несколько отмененных из-за регулярных офсайдов мячей, постоянно шла вперед. По игре "Тоттенхэм" при более благоприятном стечении обстоятельств мог и вынести "Астон Виллу", но в итоге проиграл — решающий гол "вилланов" также просматривали с помощью VAR, но в этой игре миллиметры почему-то в каждом случае помогали гостям.



Ближайшие матчи определят судьбу сезона для "Бернли"



"Бернли" был неплох во многих проигранных матчах этого сезона, как и в поединке с "Вест Хэмом", в котором команда Венсана Компани вела до 86-й минуты, но в итоге проиграла, после автогола своего защитника О'Ши и очередного гола поймавшего свою лучшую форму чеха Томаша Соучека.



Это было восьмое поражение в девяти последних матчах Премьер-Лиги для "Бернли", шестое подряд в чемпионате и седьмое подряд во всех турнирах. План Компани, заключающийся в том, чтобы играть в том же стиле, как и в Чемпионшипе, не работает — часто команда получает неплохие оценки от экспертов, но очков в таблице от этих позитивных отзывов не прибавляется.



Впереди у "Бернли" домашняя игра с "Шеффилд Юнайтед" и она, вероятно, определит судьбу не только Компани, но и самой команды — не взять тут три очка будет означать крах всех надежд зацепиться за какие-либо шансы на сохранение прописки в элите. Потому бельгийскому менеджеру "бордовых" сейчас нужно найти какой-то подход к команде, который сделает ее хоть немного похожей на "Бернли" Шона Дайча, сезон за сезоном выживавший в Премьер-Лиге в первую очередь за счет стабильного набора очков в матчах с прямыми конкурентами.



Ираола — уже не в фаворитах на следующее тренерское увольнение в Премьер-Лиге



Компани стоит взять пример с другого менеджера, который был под давлением еще недавно, — баска из "Борнмута" Андони Ираолы. У "вишен" также была серия поражений, а первую свою победу они добыли только недавно — как раз над "Бернли", в матче за шесть очков. Причем победа эта была волевой, и в какой-то момент по ходу игры Ираола уже мысленно побывал без работы.



Сейчас же у "Борнмута" есть 12 очков и надежда на то, что сезоне меняет для них полярность — победа над "Ньюкаслом" придала уверенности "вишневым", и в очередном матче за шесть очков, уже с "Шеффилд Юнайтед", они сыграли с позиции силы и добыли уверенную победу, зафиксировав свое преимущество уже в первом тайме.



Сейчас "Борнмут" находится в отличной форме, которая умножается на эмоциональный подъем — у команды, наконец-то, стало все получатся под руководством нового менеджера, в способности которого внедрить свою философию в стане одного из аутсайдеров Премьер-Лиги сильно сомневались. "Борнмуту" не стоит расслабляться, так как в зоне вылета есть как минимум один клуб, которому там не место, и конкуренция в борьбе за выживание за счет штрафа, наложенного на "Эвертон" искусственно увеличилась, но нынешняя форма "вишен" не может не радовать их болельщиков.



Хаверц очень своевременно напомнил о своем умении забивать важные голы



Было и есть немало сомнений в необходимости летом подписывать Кая Хаверца для "Арсенала", но его выход на замену в матче с "Брентфордом" показал, почему именно Микель Артета был так заинтересован в этом игроке.



Хаверц всегда обладал способностью забивать, и в "Челси" на его счету было немало важных голов. Недавно он забил уже на пятой минуте пребывания на необычной для себя позиции левого защитника в сборной Германии, показав, что такое нестандартное использование его талантов — перебор.



В "Арсенале" у Хаверца было немало проблем, связанных с завышенными ожиданиями и психологическим давлением, потому гол, забитый после выхода на замену и принесший "Арсеналу" победу над "Брентфордом", был для него очень важен. "Эти поздние победные голы так хороши — возможность отпраздновать такой гол перед болельщиками была очень приятной", — поделился своими эмоциями после матча с "пчелами" немец.



Сложно сказать, когда попытки Артеты найти правильное применение Хаверца увенчаются успехом, но голы, пусть даже в качестве "супесаба", — это именно то, что придает Каю недостающей ему уверенности.



Гвардиола не устает петь оды Аканджи



Было неожиданно увидеть Джона Стоунса снова в заявке "Манчестер Сити", хотя он не вышел со скамейки запасных в субботнем противостоянии с "Ливерпулем" — предполагалось, что он все еще травмирован. Хосеп Гвардиола объяснил, что центральный защитник "чувствует себя хорошо", но ему нужна "одна или две недели правильных силовых тренировок", прежде чем он будет полностью готов.



Хорошая новость для Гвардиолы заключается в том, что ему не нужно торопить Стоунса, потому что в лице Мануэля Аканджи у него есть игрок, более чем способный его заменить. Универсализм Аканджи уже который раз выручает Гвардиолу, который не может нарадоваться присутствием в обойме такого игрока.



В матче с "Ливерпулем" он назвал работу Аканджи и Родри "шедевральной": "Ману был невероятен против "Челси" и сейчас — с "Ливерпулем". Фланговый защитник, центрбек, опорник — он на любой позиции дает энергию и передачи. Что за игрока мне купил Чики Бегиристайн!"



Максим Загребин, специально для FAPL.ru