Тен Хаг винит себя в упущенной победе против "Галатасарая"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг взял на себя ответственность за упущенную победу против "Галатасарая".

Ведя со счетом 1:3 в Стамбуле накануне, в итоге "Юнайтед" был вынужден довольствоваться ничьей 3:3, которая оставила "красных дьяволов" на дне своей группы Лиги Чемпионов.



Свой второй гол "Юнайтед" пропустил после грубейшей ошибки голкипера Андре Онана при подаче со штрафного, однако Тен Хаг предпочитает винить себя.



"Кто виноват? Это всегда я. Я ответственен за это".



"Мы должны были брать три очка. То же самое в других матчах: дома против "Галатасарая" и на выезде против "Копенгагена".



"Мы играли так хорошо. Я должен сделать комплимент своей команде, но также я должен раскритиковать команду и нас, тренерский штаб и меня как главного тренера".



"Мы недостаточно хорошо оборонялись. Мы вели 3:1, и ты не можешь допускать такого рода ошибки, потому что они делают разницу", — сообщил Тен Хаг TNT Sports.