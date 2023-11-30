"Арсенал" забил шесть безответных голов "Лансу" и вышел в 1/8 финала Лиги Чемпионов

"Арсенал" сокрушил "Ланс" со счетом 6:0, ворвавшись в плей-офф Лиги Чемпионов с первого места Группы B.

В старт "канониров" на этот матч вернулись Давид Райя и Кай Хаверц, заменив Аарона Рамсдейла и Леандро Троссарда.



Команды начали без ворот, а первый опасный момент возник на 11-й минуте, Кай Хаверц пробил головой рядом со штангой.



Спустя две минуты Хаверцу предоставился еще один шанс, который он использовал. Кай протолкнул мяч в ворота после скидки головой Габриэля Жезуса — 1:0.



А на 21-й минуте отличился и сам Жезус. Габриэль на ложном замахе ушел от защитника в центре штрафной, после чего поразил ворота — 2:0.



Прошло еще две минуты, и счет стал крупным. Букайо Сака животом скинул отскочивший к нему мяч после того, как голкипер "Ланса" отразил удар Габриэля Мартинелли из пределов штрафной — 3:0.



На 27-й минуте гости пропустили в четвертый раз. Мартинелли оторвался от опекуна на левом краю штрафной и нанес обводящий удар в дальний угол ворот — 4:0.



За весь первый тайм ЛАСК запомнился впереди лишь попыткой заработать пенальти за попадание мяча в руку Хаверца и дальним ударом Факундо Медины в штангу. Однако в первом случае рефери не увидел нарушения правил, а во втором уже был зафиксирован офсайд.



Уже в добавленное к первому тайму время "Арсенал" убежал в контратаку, и Мартин Эдегор пробил в касание по летящему мячу после подачи Такехиро Томиясу с правого края штрафной — 5:0.



Во втором тайме "Ланс" на равных владел мячом, но серьезных угроз воротам Райи не создавал. "Арсенал" имел еще несколько моментов, однако играл слишком расслабленно.



Тем не менее, еще один гол публика "Эмирейтс" все же увидела. Это вышедший на замену Жоржиньо четко реализовал пенальти, назначенный за игру рукой — 6:0.



"Арсенал" забил четыре гола в течение 14 минут, чем уложил "Ланс" на лопатки и отомстил французской команде за свое неожиданное поражение в первой встрече.



"Арсенал" (Англия) — "Ланс" (Франция) — 6:0 (5:0)



Голы: Хаверц 13, Жезус 21, Сака 23, Мартинелли 27, Эдегор 45, Жоржиньо 86 (пен).



"Арсенал": Райя, Томиясу (Уайт 45), Салиба, Габриэль, Зинченко (Кивер 45), Эдегор, Райс (Жоржиньо 75), Хаверц, Сака (Нелсон 66), Жезус (Нкетиа 82), Мартинелли.



"Ланс": Самба, Гради (Хусанов 62), Данзо, Медина (Мачадо 45), Франковски, Абдул-Самед (Эль-Энауи 45), Менди (Кошта 76), Айдара, Сотока (Томассон 45), Фюльжени, Ваи.



Предупреждения: Менди, Айдара, Хусанов.