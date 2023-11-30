Директор "Вулверхэмптона" дисквалифицирован на один матч за оскорбление Тэйлора

Спортивный директор "Вулверхэмптона" Мэтт Хоббс был дисквалифицирован на один матч за оскорбление рефери Энтони Тэйлора.

Хоббс, который трудится в "Вулверхэмптоне" с 2015 года, а на свою текущую должность был назначен в ноябре 2022, оскорбил Тэйлора после ничьей 2:2 против "Ньюкасла" в Премьер-Лиге в прошлом месяце.



В подтрибунном тоннеле Хоббс, возмущенный спорным решением Тэйлора присудить "Ньюкаслу" пенальти, назвал рефери "абсолютно, б**дь, бесполезным, как и обычно".



Чуть позже Хоббс был вызван в судейскую раздевалку, где Тэйлор назвал подобное поведение директора "волков" недопустимым и пообещал пожаловаться начальству, в ответ на что Мэтт произнес: "Мы снова ожидаем твоих извинений".



FA, конечно, не оставила это без внимания. Хоббс был оштрафован на 4,000 фунтов и дисквалифицирован на один матч, о чем Ассоциация объявила в среду.