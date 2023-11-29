"Брайтон" потерял Лэмпти и Фати на три месяца

"Брайтон" на три месяца потерял с травмами защитника Тарика Лэмпти и вингера Ансу Фати.

В этом сезоне "Брайтон" сочетает выступление во внутренних турнирах с выступлением в Лиге Европы, и это не проходит бесследно.



Накануне выездного матча против АЕКа главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби отчитался о том, что Лэмпти и Фати присоединились к Первису Эступиньяну, Солли Марчу и Данни Уэлбеку в лазарете, получив свои травмы против "Ноттингем Форест" в минувший уикенд.



"Ансу и Фати оба травмированы. Мы потеряли их надолго. Наш фокус на игроках, которые могут сыграть завтра. Для нас многое стоит на кону. Мы не знаем, одержим ли победу, но мы будем сражаться ради победы", — цитирует Де Дзерби Daily Mirror.