Онана лишил МЮ победы против "Галатасарая"

Андре Онана Результативная ошибка Андре Онана оставила "Манчестер Юнайтед" без победы в выездном противостоянии с "Галатасараем" (3:3), не позволив команде Эрика Тен Хага подняться со дна своей группы Лиги Чемпионов.

В стартовый состав "красных дьяволов" вернулся Расмус Хейлунд. Также свой шанс получили Аарон Ван-Биссака, Софьян Амрабат и Антони. Эти четверо заменили Антони Мартиаля, Диогу Далота, Кобби Майну и Маркуса Рэшфорда.

Гости ничуть не испугались той враждебной атмосферы, которую постарались создать турецкие болельщики, и уже на 11-й минуте открыли счет. Алехандро Гарначо получил свободное пространство на левом краю штрафной, откуда нанес удар в ближний угол ворот — 0:1.

Подгоняемый своими фанатами "Галатасарай" пошел отыгрываться, но уже на 18-й минуте нарвался на второй гол. Бруну Фернандеш отважился на дальний удар под перекладину — 0:2.

Хозяева выглядели немного потрясенными таким развитием событий, однако на 29-й минуте им удалось отыграть один гол. Хаким Зийеш ударом со штрафного поразил дальний нижний угол ворот растерявшегося Андре Онана, воспользовавшись тем, что двое его партнеров в стенке расступились — 1:2.

Затем игра успокоилась, а самым запоминающимся событием в остатке первого тайма стал реализованный Мауро Икарди выход один на один на 43-й минуте, однако гол не был засчитан из-за минимального офсайда.

Вскоре после начала второго тайма "Юнайтед" провел быструю атаку и восстановил комфортную разницу в счете. Ван-Биссака прострелил с правого края штрафной к ближней штанге, а там в касание пробил Скотт Мактоминей — 1:3.

Ответ "Галатасарая" последовал на 62-й минуте. Зийеш просто навесил со штрафного к воротам, а Онана нелепейшим образом пустил мяч в сетку — 2:3.

Хозяева настолько воодушевились, что на 71-й минуте сравняли счет. Вышедший на замену Керем Актюркоглу ворвался в штрафную по правому краю и поразил ближний угол ворот Онана — 3:3.

"Дьяволы" резко встрепенулись и стали давить изо всех сил. На 85-й минуте Фернандеш дальним ударом сотряс штангу. Были у гостей и другие моменты вроде отраженного голкипером удара Факундо Пельистри в упор.

Однако времени уже оставалось в обрез, и "Юнайтед" не смог вырвать победу.

"Юнайтед" продемонстрировал крайне высокую эффективность возле чужих ворот, однако Андре Онана — в очередной раз — крупно подвел свою команду, дважды пропустив со штрафных Хакима Зийеша.

"Галатасарай" (Турция) — "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 3:3 (1:2)

Голы: Зийеш 29, 62, Актюркоглу 71 — Гарначо 11, Фернандеш 18, Мактоминей 55.

"Галатасарай": Муслера, Боэ, Бардакджи, Айхан, Анхелиньо (Нельссон 83), Ндомбеле (Оливейра 60), Торрейра, Зийеш (Йылмаз 82), Мертенс (Актюркоглу 60), Заха (Демирбай 88), Икарди.

"Манчестер Юнайтед": Онана, Ван-Биссака (Далот 78), Линделеф, Магуайр, Шоу, Мактоминей, Амрабат (Майну 58), Антони, Фернандеш, Гарначо (Пельистри 78), Хейлунд (Мартиаль 58).

Предупреждения: Боэ, Айхан — Ван-Биссака, Шоу, Амрабат, Фернандеш.


Метки Галатасарай, Лига Чемпионов, Манчестер Юнайтед, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 29.11.2023 22:40

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  1. vagifspurs 29.11.2023 23:56 # vagifspurs
    Наркот бот настроенный на спор, если большинство будут против Путина он будет за, если все будут за, он будет против, такой вот индивид.. Хотя с индивидом я переборщил, скорее существо..

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  2. redwhitegun 29.11.2023 23:49 # redwhitegun
    Самурай в огне!!!

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  3. kukuruzko 29.11.2023 23:49 # kukuruzko
    5-0 Можно резервистов выпускать

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  4. takernotagiver 29.11.2023 23:48 # takernotagiver
    Какая боль, какая боль))) Арс-Ланс 5-0

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  5. takernotagiver 29.11.2023 23:46 # takernotagiver
    Бывший паровоз уничтожает Интер

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  6. kukuruzko 29.11.2023 23:44 # kukuruzko
    Иисусеньку не трогайте, суки

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  7. b84 29.11.2023 23:40 # b84
    щас бы пуканал-лохс смотреть

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  8. kukuruzko 29.11.2023 23:38 # kukuruzko
    Мариу хет-трик

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  9. sausage 29.11.2023 23:34 # sausage
    Канониры озверина объелись, красиво ебашут. И только квадратный бульбобот горит на всё подряд.

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  10. aliluya-nn 29.11.2023 23:33 # aliluya-nn
    Меняйте Сака ..заипали эти костоломы

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  11. kukuruzko 29.11.2023 23:31 # kukuruzko
    Марту люблю

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  12. narcot 29.11.2023 23:30 # narcot
    Ланс, иди нахуй!

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  13. takernotagiver 29.11.2023 23:29 # takernotagiver
    Мартинелли 4-0

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  14. aliluya-nn 29.11.2023 23:26 # aliluya-nn
    Коммент не успеешь написать уже забивают ..заменяйте Сака, чтобы не калечили игрока Ланса

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  15. b84 29.11.2023 23:26 # b84
    чет какие то голы топ класса поперли в последнее время

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  16. takernotagiver 29.11.2023 23:25 # takernotagiver
    Месть вершится

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  17. aliluya-nn 29.11.2023 23:25 # aliluya-nn
    Как же Сака крут - голевые пасы в любом моменте раздавать
    ..а Жезус в ЛЧ прям феерит))

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  18. kukuruzko 29.11.2023 23:24 # kukuruzko
    Геи трахают французские булки

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  19. b84 29.11.2023 23:24 # b84
    пздц беллингем ебашит, норм гол

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  20. takernotagiver 29.11.2023 23:23 # takernotagiver
    Хорош Арсенал

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