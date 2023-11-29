Онана лишил МЮ победы против "Галатасарая"

Результативная ошибка Андре Онана оставила "Манчестер Юнайтед" без победы в выездном противостоянии с "Галатасараем" (3:3), не позволив команде Эрика Тен Хага подняться со дна своей группы Лиги Чемпионов.

В стартовый состав "красных дьяволов" вернулся Расмус Хейлунд. Также свой шанс получили Аарон Ван-Биссака, Софьян Амрабат и Антони. Эти четверо заменили Антони Мартиаля, Диогу Далота, Кобби Майну и Маркуса Рэшфорда.



Гости ничуть не испугались той враждебной атмосферы, которую постарались создать турецкие болельщики, и уже на 11-й минуте открыли счет. Алехандро Гарначо получил свободное пространство на левом краю штрафной, откуда нанес удар в ближний угол ворот — 0:1.



Подгоняемый своими фанатами "Галатасарай" пошел отыгрываться, но уже на 18-й минуте нарвался на второй гол. Бруну Фернандеш отважился на дальний удар под перекладину — 0:2.



Хозяева выглядели немного потрясенными таким развитием событий, однако на 29-й минуте им удалось отыграть один гол. Хаким Зийеш ударом со штрафного поразил дальний нижний угол ворот растерявшегося Андре Онана, воспользовавшись тем, что двое его партнеров в стенке расступились — 1:2.



Затем игра успокоилась, а самым запоминающимся событием в остатке первого тайма стал реализованный Мауро Икарди выход один на один на 43-й минуте, однако гол не был засчитан из-за минимального офсайда.



Вскоре после начала второго тайма "Юнайтед" провел быструю атаку и восстановил комфортную разницу в счете. Ван-Биссака прострелил с правого края штрафной к ближней штанге, а там в касание пробил Скотт Мактоминей — 1:3.



Ответ "Галатасарая" последовал на 62-й минуте. Зийеш просто навесил со штрафного к воротам, а Онана нелепейшим образом пустил мяч в сетку — 2:3.



Хозяева настолько воодушевились, что на 71-й минуте сравняли счет. Вышедший на замену Керем Актюркоглу ворвался в штрафную по правому краю и поразил ближний угол ворот Онана — 3:3.



"Дьяволы" резко встрепенулись и стали давить изо всех сил. На 85-й минуте Фернандеш дальним ударом сотряс штангу. Были у гостей и другие моменты вроде отраженного голкипером удара Факундо Пельистри в упор.



Однако времени уже оставалось в обрез, и "Юнайтед" не смог вырвать победу.



"Юнайтед" продемонстрировал крайне высокую эффективность возле чужих ворот, однако Андре Онана — в очередной раз — крупно подвел свою команду, дважды пропустив со штрафных Хакима Зийеша.



"Галатасарай" (Турция) — "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 3:3 (1:2)



Голы: Зийеш 29, 62, Актюркоглу 71 — Гарначо 11, Фернандеш 18, Мактоминей 55.



"Галатасарай": Муслера, Боэ, Бардакджи, Айхан, Анхелиньо (Нельссон 83), Ндомбеле (Оливейра 60), Торрейра, Зийеш (Йылмаз 82), Мертенс (Актюркоглу 60), Заха (Демирбай 88), Икарди.



"Манчестер Юнайтед": Онана, Ван-Биссака (Далот 78), Линделеф, Магуайр, Шоу, Мактоминей, Амрабат (Майну 58), Антони, Фернандеш, Гарначо (Пельистри 78), Хейлунд (Мартиаль 58).



Предупреждения: Боэ, Айхан — Ван-Биссака, Шоу, Амрабат, Фернандеш.