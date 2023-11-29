Галлахер — о пенальти против "Ньюкасла": "Это невероятно"

Бывший рефери Премьер-Лиги Дермот Галлахер считает, что Шимон Марциньяк не должен был назначать пенальти против "Ньюкасла" в матче Лиги Чемпионов против ПСЖ (1:1).

Марциньяк назначил спасительный для ПСЖ пенальти на исходе компенсированного времени за игру рукой Тино Ливраменто.



Галлахер разделяет точку зрения о том, что пенальти в этом эпизоде не было. Дермот полагает, что Марциньяк чересчур поддался влиянию своего помощника в видеостудии.



"Думаю, тот факт, что этим утром арбитр VAR был отстранен, говорит сам за себя".



"Это просто не пенальти, не так ли? Если бы такой пенальти назначили в Премьер-Лиге, медиа бы не утихали месяц".



"Это было невероятно. Невероятно по той причине, что этот парень бесспорно является рефери топ-уровня. Если вы видели игру, то 96-97 минут он был безошибочен".



"Затем кто-то уведомил его о чем-то, что он проглядел — и это вполне правильно. Но я правда не знаю, почему он изменил свое мнение у монитора".



"Когда я смотрел это, то был вполне уверен, что он откажется от назначения пенальти и останется верен первоначальному решению".



"Но когда тебя отправляют к монитору, арбитр VAR невольно думает, что совершил явную ошибку, и это ключевой момент. Это давит на тебя: "Не упустил ли я чего-либо?"



"Однако ты также должен помнить, что именно ты принимаешь решение, и для тебя доступны все варианты".



"Он вполне мог отказаться от назначения пенальти. Он прошелся по своему списку размышлений. Это умышленная игра рукой? Определенно нет. Случилось ли это на короткой дистанции на скорости? Определенно да. Находилась ли его рука в неестественном положении? Определенно нет, потому что игрок бежал".



"Ключевой момент здесь следующий: отскочил ли мяч в руку от его тела? Он ударился в грудь, прежде чем задел руку, и дистанция там такая, что мяч почти одновременно касается того и другого. Игрок не имел возможности избежать этого", — сообщил Дермотт Sky Sports.