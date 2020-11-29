"Эвертон" подаст апелляцию на снятие 10 очков в пятницу

"Эвертон" готовится подать апелляцию на снятие 10 очков в Премьер-Лиге за нарушение правил финансового фейр-плей.

Напомним, 17 ноября независимая комиссия Премьер-Лиги огласила свой вердикт, согласно которому "Эвертон" был наказан снятием 10 очков за превышение лимита убытков за трехлетний период.



С тех пор пошел двухнедельный срок, в течение которого за "ирисками", которые сразу же выразили свое возмущение суровостью наказания, остается право на апелляцию.



По информации Sky Sports, "Эвертон" принял решение опротестовать решение комиссии и свою апелляцию подаст в пятницу.



Когда это произойдет, апелляция отправится рассмотрение независимой комиссии, составленной из других членов.



Прежде только с двух клубов снимали очки в Премьер-Лиге: три с "Мидлсбро" за несыгранный матч против "Блэкберна" в сезоне 1996/97 и девять с "Портсмута" за введение внешней администрации в марте 2010.



В сезоне 1994/95 с "Тоттенхэма" сняли 12 очков за нарушение финансовых правил в предыдущей кампании, однако в результате апелляции наказание было сокращено до шести штрафных баллов, а затем отменено вовсе.