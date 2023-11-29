"Кристал Пэлас" не продаст Гехи в январе

"Кристал Пэлас" рассчитывает отложить продажу своего ведущего защитника Марка Гехи до следующего лета.

В преддверии зимнего трансферного окна ходят упорные слухи, что большие клубы Премьер-Лиги вроде "Манчестер Юнайтед", "Арсенала", "Тоттенхэма" и "Челси" попытаются переманить Гехи уже в январе.



Однако TEAMtalk, ссылаясь на свои источники, утверждает, что "Пэлас" ни за что не отпустит Гехи посреди сезона, ожидая, что после Евро-2024 цена на Марка только вырастет.



Сам Гехи также не уходить от "орлов", несмотря на большие амбиции. 23-летнему защитнику важно играть регулярно во второй половине сезона, чтобы рассчитывать на место в стартовом составе сборной Англии.



Продажа Гехи следующим летом может принести клубу с "Селхерст Парк" около 60 миллионов фунтов.