"Кристал Пэлас" не продаст Гехи в январе
"Кристал Пэлас" рассчитывает отложить продажу своего ведущего защитника Марка Гехи до следующего лета.
В преддверии зимнего трансферного окна ходят упорные слухи, что большие клубы Премьер-Лиги вроде "Манчестер Юнайтед", "Арсенала", "Тоттенхэма" и "Челси" попытаются переманить Гехи уже в январе.
Однако TEAMtalk, ссылаясь на свои источники, утверждает, что "Пэлас" ни за что не отпустит Гехи посреди сезона, ожидая, что после Евро-2024 цена на Марка только вырастет.
Сам Гехи также не уходить от "орлов", несмотря на большие амбиции. 23-летнему защитнику важно играть регулярно во второй половине сезона, чтобы рассчитывать на место в стартовом составе сборной Англии.
Продажа Гехи следующим летом может принести клубу с "Селхерст Парк" около 60 миллионов фунтов.
29.11.2023 20:00
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