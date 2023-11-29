Артета доволен, как "Арсенал" проводит этот сезон

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что доволен текущим положением своей команды в Премьер-Лиге.

Прямо сейчас "Арсенал" единолично лидирует в Премьер-Лиге, однако продемонстрированный против "Брентфорда" в минувший уикенд футбол сложно назвать чемпионским.



Также "Арсенал" регулярно критикуют за неважную игру нападающих, но Артета все равно доволен, как пока идут дела "канониров".



"Я получаю удовлетворение от того, где мы располагаемся".



"Мы должны найти способ быть там, где мы хотим. Сейчас мы именно там, где и хотим. Этот путь не будет плавным, он будет прерывистым, потому что у тебя нет пространства уйти в отрыв".



"Когда ты застрял в пробке, то хочешь двигаться со скоростью 100 миль в час, но рядом с тобой три автобуса, 55 такси и мотоциклы, так что это непросто. Мы должны хотеть быть первыми. А для этого нам нужна по-настоящему надежная игра, и пока мы по-настоящему надежны", — цитирует Артету Daily Mirror.