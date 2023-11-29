УЕФА отстранил от работы арбитра VAR после пенальти в ворота "Ньюкасла"
Арбитр VAR Томаш Квятковски, рекомендовавший присудить ПСЖ пенальти против "Ньюкасла", был отстранен от работы на своем следующем матче в Лиге Чемпионов.
Напомним, накануне ПСЖ избежал поражения в домашнем противостоянии с "Ньюкаслом" только благодаря пенальти Килиана Мбаппе на исходе компенсированного времени (1:1).
Рефери Шимон Марциньяк назначил 11-метровый за попадание мяча в руку Тино Ливраменто после рекомендации Квятковски, который в этот вечер находился в видеостудии.
Квятковски должен был исполнить роль арбитра VAR и в матче "Реал Сосьедад" — "Ред Булл" в среду вечером, однако за считанные часы УЕФА снял поляка с этой игры Лиги Чемпионов.
The Guardian рассматривает это решение УЕФА как наказание Квятковски и признание того, что Томаш совершил ошибку.
Видеоповторы показывают, что мяч попал в руку Ливраменто после рикошета от груди Тино, а значит у рефери не было веского повода для назначения пенальти.
29.11.2023 18:00
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А главную крысу со свистком почему не наказывают? Он же своими "авторитетными" глазками тоже все прекрасно видел на мониторе. Скоты, иначе и не скажешь...
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Главный сегодня не судит.
Наверно услышим о нём после полного разбора переговоров.
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А главному всё с рук сойдёт?
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