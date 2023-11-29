УЕФА отстранил от работы арбитра VAR после пенальти в ворота "Ньюкасла"

Арбитр VAR Томаш Квятковски, рекомендовавший присудить ПСЖ пенальти против "Ньюкасла", был отстранен от работы на своем следующем матче в Лиге Чемпионов.

Напомним, накануне ПСЖ избежал поражения в домашнем противостоянии с "Ньюкаслом" только благодаря пенальти Килиана Мбаппе на исходе компенсированного времени (1:1).



Рефери Шимон Марциньяк назначил 11-метровый за попадание мяча в руку Тино Ливраменто после рекомендации Квятковски, который в этот вечер находился в видеостудии.



Квятковски должен был исполнить роль арбитра VAR и в матче "Реал Сосьедад" — "Ред Булл" в среду вечером, однако за считанные часы УЕФА снял поляка с этой игры Лиги Чемпионов.



The Guardian рассматривает это решение УЕФА как наказание Квятковски и признание того, что Томаш совершил ошибку.



Видеоповторы показывают, что мяч попал в руку Ливраменто после рикошета от груди Тино, а значит у рефери не было веского повода для назначения пенальти.