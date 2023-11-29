УЕФА отстранил от работы арбитра VAR после пенальти в ворота "Ньюкасла"

Тино Ливраменто Арбитр VAR Томаш Квятковски, рекомендовавший присудить ПСЖ пенальти против "Ньюкасла", был отстранен от работы на своем следующем матче в Лиге Чемпионов.

Напомним, накануне ПСЖ избежал поражения в домашнем противостоянии с "Ньюкаслом" только благодаря пенальти Килиана Мбаппе на исходе компенсированного времени (1:1).

Рефери Шимон Марциньяк назначил 11-метровый за попадание мяча в руку Тино Ливраменто после рекомендации Квятковски, который в этот вечер находился в видеостудии.

Квятковски должен был исполнить роль арбитра VAR и в матче "Реал Сосьедад" — "Ред Булл" в среду вечером, однако за считанные часы УЕФА снял поляка с этой игры Лиги Чемпионов.

The Guardian рассматривает это решение УЕФА как наказание Квятковски и признание того, что Томаш совершил ошибку.

Видеоповторы показывают, что мяч попал в руку Ливраменто после рикошета от груди Тино, а значит у рефери не было веского повода для назначения пенальти.


Метки VAR, Лига Чемпионов, Ньюкасл, ПСЖ, рефери, УЕФА

Автор mihajlo   

Дата 29.11.2023 18:00

Количество просмотров Просмотров: 772

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. gary47 29.11.2023 18:55 # gary47
    А главную крысу со свистком почему не наказывают? Он же своими "авторитетными" глазками тоже все прекрасно видел на мониторе. Скоты, иначе и не скажешь...

    (ответить)

  2. shearer1 29.11.2023 18:49 # shearer1
    Главный сегодня не судит.
    Наверно услышим о нём после полного разбора переговоров.

    (ответить)

  3. suddenly 29.11.2023 18:08 # suddenly
    А главному всё с рук сойдёт?

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: