Клопп подтвердил потерю Алиссона и Жоты

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил, что голкипер Алиссон и нападающий Диогу Жота угодили в лазарет.

У обоих игроков возникли проблемы с задней поверхностью бедра во время матча Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" в минувшую субботу (1:1), причем Жота был вынужденно заменен в начале второго тайма.



Алиссон, который смог продержаться до финального свистка на "Этихад", пропустит матч Лиги Европы против ЛАСКа в четверг, а также домашний поединок Премьер-Лиги против "Фулхэма" в субботу, как минимум. Жоте повезло меньше.



"Они оба отсутствуют. Али будет отсутствовать чуть меньше, поэтому давайте посмотрим. Это не так, что он может вернуться со дня на день, но он не сыграет завтра или в воскресенье, а также, возможно, на следующей неделе. Затем он должен быть в порядке. Диогу потребуется чуть больше времени, но я не знаю точно. Нужно посмотреть".



"Мы и так лишены множества игроков. Тиаго (Алькантара) и Роббо (Энди Робертсон) отсутствуют, а теперь и Диогу с Али. Это огромные потери. Было бы замечательно, если бы ничего этого не случилось, но это маловероятно. Нам придется распределить нагрузку между оставшимися", — цитирует Клоппа Daily Mail.