Невилл: "Сити" теряет очки, и это воодушевит других"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что осечки "Манчестер Сити" дадут конкурентам "горожан" надежду побороться за титул Премьер-Лиги в этом сезоне.

В данный момент "Сити" находится в одном очке от вершины Премьер-Лиги, в минувшую субботу сыграв вничью с "Ливерпулем" (1:1).



В этом сезоне "Сити" уже четырежды терял очки, также сыграв вничью с "Челси" и потерпев поражения от "Вулверхэмптона" и "Арсенала". И Невилл ожидает, что это воодушевит другие команды.



"Нельзя сказать, что их шатает, но чем больше "Манчестер Сити" теряет очки, тем больше другие будут воодушевляться и думать, что у них есть шанс".



"Я предсказывал "Арсеналу" чемпионство в этом сезоне. Я просто чувствую, что после требла, после трех титулов подряд у тебя могут быть такие дни, как в субботу, когда ты недостаточно эффективен возле чужих ворот".



"Также был матч против "Челси" пару недель назад, был "Вулверхэмптон", был "Ньюкасл" в Кубке Лиги, когда "Сити" не был в полном порядке".



"Нельзя сказать, что они играют плохо. Их дела идут хорошо, и они, возможно, выдержат этот трудный зимний отрезок с ноября по февраль. Я обожал этот период".



"В этот период ты избавлялся от своих конкурентов, которые начинали сезон хорошо. Когда ты начинаешь сезон хорошо, при хорошей погоде, каждый испытывает восторг".



"Но этот отрезок из 15-20 матчей посередине, до марта, по-настоящему определяет, кто будет в гонке ближе к концу. В ближайшую пару месяцев два-три претендента отсеются".



"Сити" в любом случае будет претендовать на титул, но тот факт, что они теряют очки, даст другим шанс поучаствовать в чемпионской гонке с ними в концовке", — сообщил Невилл в своем подкасте.