Райт — о трансфере Райса: "Арсенал" обокрал "Вест Хэм"

Легенда "Арсенала" Ян Райт считает, что "канониры" недоплатили за полузащитника Деклана Райса минувшим летом.

"Арсеналу" пришлось обновить свой трансферный рекорд ради приглашения Райса из "Вест Хэма", заплатив за Деклана 105 миллионов фунтов.



Однако 24-летний Райс настолько хорошо освоился в команде Микеля Артеты, что Райт даже не считает этот трансфер таким уж дорогим.



"Он придает игре команды физической мощи и плавности. Он выглядит сильно, и с ним мы просто смотримся по-другому".





"Я обожаю Мартина (Эдегора), и он наш капитан, чему рад, и чем я абсолютно доволен. Но когда у тебя есть игрок, который каждую неделю играет на восемь или девять баллов из 10, подавая пример во всем, что он делает... Ты невольно думаешь: "Этот парень — капитан". Этот парень — капитан в том отношении, как он играет".



"Это не так, что я предвзят или вроде того, но недавно я разговаривал с парой фанатов "Вест Хэма", и я постоянно их подкалывал".



"Я сказал им: "Такое ощущение, что мы обокрали вас. Кажется, мы должны были заплатить вам еще 20 миллионов фунтов! Я дам вам 20 миллионов фунтов сверху, потому что я чувствую себя виноватым от того, что мы купили его только за 100 миллионов фунтов!"



"С момента, как Деклан Райс по-настоящему заиграл в "Вест Хэме" и стал вызываться в сборную Англии, я не могу вспомнить ни одного плохого матча у него. В каждом матче он выделяется и влияет на игру. Думаю, нет никаких сомнений, что он сделает большую разницу для нас в этом сезоне", — цитирует Райса Evening Standard.