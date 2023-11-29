Клаттенбург: "Ньюкасл" имеет полное право чувствовать себя обокраденным"

Бывший рефери Премьер-Лиги Марк Клаттенбург считает, что пенальти в ворота "Ньюкасла" на исходе матча Лиги Чемпионов против ПСЖ был назначен ошибочно.

ПСЖ удалось избежать поражения в домашнем противостоянии с "Ньюкаслом" только благодаря пенальти Килиана Мбаппе в самой концовке.



Рефери Шимон Марциньяк наказал "сорок" за попадание мяча в руку Тино Ливраменто, однако Клаттенбург склонен считать это решение ошибкой.



"Ньюкасл" имеет полное право чувствовать себя обокраденным. Килиан Мбаппе не должен был получить подарка в виде возможности сравнять счет с 11-метровой отметки на восьмой минуте компенсированного времени".



"Шимон Марциньяк был рефери на финале Чемпионата Мира 2022 года, а Томаш Квятковски был его арбитром VAR. Это опытная и уважаемая пара, но данный эпизод должен запомниться как их чудовищная ошибка".



От рефери и арбитров VAR мы лишь просим быть последовательными в своих решениях".



"Ранее в этом матче Лиги Чемпионов мы увидели, как мяч попал в бедро Льюиса Майли, а затем срикошетил в руку, слегка отставленную от его корпуса. Квятковски решил не отправлять Марциньяка к монитору для просмотра повторов".



"Но когда компенсированное время было на исходе, мы увидели почти идентичный инцидент. Мяч рикошетит от груди Тино Ливраменто и задевает его локоть, а Квятковски рекомендует Марциньяку посмотреть повторы".



"Находясь у монитора, Марциньяк убедился, что рука Ливраменто отставлена, потому что VAR показывает ему инцидент со специфичного ракурса".



"В то же время ракурс из-за ворот, который все мы видели во время трансляции, демонстрирует, что это не так, но Марциньяку этого не показывают".



"Ливраменто не делал свое тело больше. Его рука находилась в естественном положении для движения, которое он совершал. У него не было времени среагировать на рикошет".



"Этот пенальти противоречит всем рекомендациям УЕФА, и "Ньюкасл" заплатил большую цену", — пишет Клаттенбург в своей колонке в Daily Mail.



