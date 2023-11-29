Анонс матча "Арсенал" — "Ланс"

Давид Райя и Бен Уайт В домашнем противостоянии с "Лансом" "Арсенал" постарается оформить выход в плей-офф Лиги Чемпионов.

Для выхода в плей-офф "Арсеналу" достаточно сыграть вничью, а в случае победы "канониры" гарантируют себе первое место в Группе B.

Однако "Ланс" сохраняет шансы не просто на попадание в 1/8 финала, но и на первое место в квартете, имея с ПСВ по пять очков — на четыре меньше, чем у "Арсенала".

К этому матчу команда Микеля Артеты подходит единоличным лидером Премьер-Лиги, что стало возможно благодаря серии из трех побед подряд.

- Прежде "Арсенал" и "Ланс" пять раз играли друг с другом, одержав по две победы (1 ничья).

- "Арсенал" выиграл все три последних матча с общим счетом 6:1.

- "Арсенал" еще не проигрывал дома в этом сезоне с учетом всех соревнований (7 побед, 2 ничьи).

- "Ланс" не проиграл ни одной из трех последних встреч с "Арсеналом" в Лиге Чемпионов.

- "Ланс" потерпел только одно поражение в 12 последних матчах с учетом всех соревнований (6 побед, 5 ничьих).

"Арсенал" на несколько недель потерял полузащитника Фабиу Виейра, который перенес операцию на пахе. Выздоровел Бен Уайт. На ворота должен вернуться Давид Райя, пропустивший матч против "Брентфорда" из-за условий своей аренды.

Лига Чемпионов. Группа B. 5-й тур
"Арсенал" (Англия) — "Ланс" (Франция)
Лондон. Стадион "Эмирейтс". 23:00 Онлайн-трансляция Прогноз


Метки анонс матча, Арсенал, Ланс, Лига Чемпионов

Автор mihajlo   

Дата 29.11.2023 12:00

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  1. rijik666 29.11.2023 13:14 # rijik666
    Не понимаю почему Михужла уже не первый раз ставит на главную матч двух середняков, хотя можно было бы выбрать что-то поинтереснее?

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  2. wilegend 29.11.2023 12:37 # wilegend
    К этому матчу команда Микеля Артеты подходит единоличным лидером Премьер-Лиги, что стало возможно благодаря серии из трех побед подряд.

    - "Арсенал" выиграл все три последних матча с общим счетом 6:1.

    - "Арсенал" еще не проигрывал дома в этом сезоне с учетом всех соревнований (7 побед, 2 ничьи).

    Источник: http://fapl.ru/posts/104281/?c=1

    ПОВЕЛИТЕЛИ!!!

    (ответить)

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