Анонс матча "Арсенал" — "Ланс"

В домашнем противостоянии с "Лансом" "Арсенал" постарается оформить выход в плей-офф Лиги Чемпионов.

Для выхода в плей-офф "Арсеналу" достаточно сыграть вничью, а в случае победы "канониры" гарантируют себе первое место в Группе B.



Однако "Ланс" сохраняет шансы не просто на попадание в 1/8 финала, но и на первое место в квартете, имея с ПСВ по пять очков — на четыре меньше, чем у "Арсенала".



К этому матчу команда Микеля Артеты подходит единоличным лидером Премьер-Лиги, что стало возможно благодаря серии из трех побед подряд.



- Прежде "Арсенал" и "Ланс" пять раз играли друг с другом, одержав по две победы (1 ничья).



- "Арсенал" выиграл все три последних матча с общим счетом 6:1.



- "Арсенал" еще не проигрывал дома в этом сезоне с учетом всех соревнований (7 побед, 2 ничьи).



- "Ланс" не проиграл ни одной из трех последних встреч с "Арсеналом" в Лиге Чемпионов.



- "Ланс" потерпел только одно поражение в 12 последних матчах с учетом всех соревнований (6 побед, 5 ничьих).



"Арсенал" на несколько недель потерял полузащитника Фабиу Виейра, который перенес операцию на пахе. Выздоровел Бен Уайт. На ворота должен вернуться Давид Райя, пропустивший матч против "Брентфорда" из-за условий своей аренды.



Лига Чемпионов. Группа B. 5-й тур

"Арсенал" (Англия) — "Ланс" (Франция)

Лондон. Стадион "Эмирейтс". 23:00 Онлайн-трансляция Прогноз