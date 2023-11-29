Анонс матча "Галатасарай" — "Манчестер Юнайтед"
В среду вечером "Манчестер Юнайтед" проведет важнейший матч в Лиге Чемпионов, сыграв на выезде с "Галатасараем".
Игроки "Юнайтед" заранее знают, что в случае поражения они лишатся шансов на выход в 1/8 финала.
В данный момент "красные дьяволы" замыкают Группу A с тремя очками, на один балл отставая от "Галатасарая" и "Копенгагена". "Бавария" со 100-процентным результатом уже обеспечила себе билет в плей-офф с первого места квартета.
30 лет назад фанаты "Галатасарая" встречали "Юнайтед" сэра Алекса Фергюсона в Стамбуле баннером "Добро пожаловать в ад", и нынешний наставник "дьяволов" Эрик Тен Хаг тоже понимает, что атмосфера на стадионе будет максимально враждебной.
"Мы знаем, что можем победить. Мы уверены в себе. Последние выездные матчи в лиге тоже проходили в очень враждебной обстановке, но мы сыграли очень хорошо. Мы были очень спокойны и хладнокровны", — сообщил Тен Хаг.
В выездах, на которые ссылается Тен Хаг, "Юнайтед" победил "Фулхэм" и "Эвертон", причем в обоих случаях "дьяволы" не пропускали.
- "Галатасарай" выиграл две из трех последних встреч с "Юнайтед" в еврокубках (1 поражение), хотя до этого не знал побед на протяжении пяти (3 ничьи, 2 поражения).
- "Юнайтед" не забил ни одного гола в трех предыдущих выездах к "Галатасараю".
- "Галатасарай" проиграл только два из семи последних домашних матчей в Лиге Чемпионов против английских команд (2 победы, 3 ничьи): 0:5 против "Челси" в октябре 1999 и 1:4 против "Арсенала" в декабре 2014.
- В четырех первых турах группового этапа "Юнайтед" недосчитался шести очков, ведя в счете, и это рекорд среди всех команд.
- Нападающий Расмус Хейлунд забил пять голов в четырех матчах Лиги Чемпионов за "Юнайтед". Только двум игрокам не старше 21 года удавалось отличиться больше раз за английский клуб в одном розыгрыше этого соревнования: Сеску Фабрегасу за "Арсенал" и Филу Фодену за "Манчестер Сити" (по 6).
- В этом сезоне нападающий Мауро Икарди поучаствовал в 15 голах в 12 выходах в стартовом составе "Галатасарая" в турецком первенстве.
На этот выезд "Юнайтед" смог взять выздоровевших Антони и Расмуса Хейлунда. Лисандро Мартинес, Джонни Эванс, Тирелл Маласиа, Каземиро, Мейсон Маунт и Амад Диалло по-прежнему травмированы. Люк Шоу и Кобби Майну ожидают получить игровые минуты.
Лига Чемпионов. Группа A. 5-й тур
"Галатасарай" (Турция) — "Манчестер Юнайтед" (Англия)
Стамбул. Стадион "Рэмс Глобал". 20:45 Онлайн-трансляция Прогноз
29.11.2023 10:00
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Играйте достойно. Эль-Шейхо должен быть выигран по итогам двух очных матчей.
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Источник: http://fapl.ru/posts/104254/?c=1#c7862079http://fapl.ru/posts/104254/?c=1#c7862036
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Победа хозяев однозначно
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Галатасарай в рот вые1бет у себя дома Ман Ю.
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Ну и зачем обоссаных середняков на главную выносить?
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для мум матч сезона, надеюсь нагнут тутамасов
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