Гвардиола — о победе 3:2 над "РБ Лейпциг": "Нужно прибавить"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола призвал свою команду сделать выводы из волевой победы 3:2 над "РБ Лейпциг".

Дважды пропустив от "РБ Лейпциг" в первом тайме, после перерыва "Сити" перевернул игру и, забив три гола, вырвал победу 3:2.



Благодаря этой победе "Сити" сохранил 100-процентный результат на групповом этапе и гарантировал себе первое место в квартете.



Гвардиола рад, что "горожане" выполнили свою турнирную задачу, однако четыре пропущенных от "Челси" гола в недавнем матче Премьер-Лиги и два здесь напрягают Хосепа.



"Если говорить о выходе в следующую стадию, то это отличный вечер. 15 очков из 15 (возможных)".



"Если говорить об игре, то можно было лучше, не пропуская эти неряшливые голы. В футболе ты должен выигрывать дуэли, и против "Челси" была примерно та же история. Мы были надежны и вдруг перестали".



"Мы получили два предупреждения. А впереди по-прежнему: мы создаем моменты и упускаем их. Возможно, на будущее было хорошо победить таким образом — не комфортно. Это заставит нас взглянуть в зеркало и понять, что нужно прибавить".



"Но мы во главе группы, и мы вернемся в феврале. Я не знаю, с кем мы сыграем, но ответный матч будет здесь. Мы снова показали, что умеем совершать "камбэк".



"Мы рано забили во втором тайме, сделав эти 45 минут долгими для соперника", — цитирует Гвардиолу официальный веб-сайт "Сити".