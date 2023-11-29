"Юнайтед" планирует совершить четыре приобретения в январе

Эрик Тен Хаг "Манчестер Юнайтед" планирует укрепить четыре позиции в зимнее трансферное окно.

Несмотря на значительное улучшение результатов в Премьер-Лиге в последние недели, неоднозначный старт сезона и обилие травм подталкивают главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага к укреплению состава своей команды в январе.

По информации The Guardian, Тен Хаг находится в поисках опорного полузащитника, что связано с неважной формой арендованного у "Фиорентины" Софьяна Амрабата.

Также "Юнайтед" ищет правоногого центрального защитника, центрального полузащитника и нападающего.

Насколько "Юнайтед" удастся реализовать эти планы, во многом зависит от сделки по приобретению сэром Джимом Рэтклиффом 25% акций клуба с "Олд Траффорд".

Даже если Рэтклифф согласится выделить дополнительные средства на трансферы, "Юнайтед" нужно помнить о правилах финансового фейр-плей.

Дабы остаться в рамках ФФП, "Юнайтед" пришлось бы компенсировать свои приобретения продажами кого-либо из имеющихся игроков — вроде Харри Магуайра, Рафаэля Варана, Каземиро, Скотта Мактоминея и Антони Мартиаля.


Метки Манчестер Юнайтед, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 29.11.2023 08:00

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Последние комментарии:




  1. redwhitegun 29.11.2023 08:55 # redwhitegun
    Зачем покупать игроков этому лысому? С ним же уже все понятно, игры как не было, так и нет...

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  2. mick08 29.11.2023 08:50 # mick08
    На фото тренер борода из теда лассо?

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