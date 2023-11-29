"Юнайтед" планирует совершить четыре приобретения в январе
"Манчестер Юнайтед" планирует укрепить четыре позиции в зимнее трансферное окно.
Несмотря на значительное улучшение результатов в Премьер-Лиге в последние недели, неоднозначный старт сезона и обилие травм подталкивают главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага к укреплению состава своей команды в январе.
По информации The Guardian, Тен Хаг находится в поисках опорного полузащитника, что связано с неважной формой арендованного у "Фиорентины" Софьяна Амрабата.
Также "Юнайтед" ищет правоногого центрального защитника, центрального полузащитника и нападающего.
Насколько "Юнайтед" удастся реализовать эти планы, во многом зависит от сделки по приобретению сэром Джимом Рэтклиффом 25% акций клуба с "Олд Траффорд".
Даже если Рэтклифф согласится выделить дополнительные средства на трансферы, "Юнайтед" нужно помнить о правилах финансового фейр-плей.
Дабы остаться в рамках ФФП, "Юнайтед" пришлось бы компенсировать свои приобретения продажами кого-либо из имеющихся игроков — вроде Харри Магуайра, Рафаэля Варана, Каземиро, Скотта Мактоминея и Антони Мартиаля.
29.11.2023 08:00
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Зачем покупать игроков этому лысому? С ним же уже все понятно, игры как не было, так и нет...
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На фото тренер борода из теда лассо?
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