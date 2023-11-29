Дженас: "Ньюкасл" обокрали"

Бывший полузащитник "Ньюкасла" Джермейн Дженас считает, что арбитры украли победу у "сорок" против ПСЖ в Лиге Чемпионов.

ПСЖ удалось избежать домашнего поражения против "Ньюкасла" только благодаря реализованному Килианом Мбаппе пенальти на исходе компенсированного времени (1:1).



Рефери Шимон Марциньяк и VAR долго думали, назначать ли пенальти, но в итоге решили, что отскок мяча от корпуса Тино Ливраменто в его руку является фолом, и Дженас этим крайне возмущен.



"В правиле говорится про "неестественно больше" (по правилам считается фол, если отставленная рука, в которую попал мяч, делает тело неестественно больше)? Что это вообще значит? Это одно из самых позорных решений за очень, очень долгое время. Эти игроки вложили всю энергию, сердце и страсть в эту игру, и все свелось к действительно шокирующему решению рефери".



"Мяч отскакивает от корпуса в его руку — это ни при каких обстоятельствах не может быть пенальти. Просто не может. Мы можете четко видеть, что мяч попадает в его грудь и отскакивает в его руку. А что ему делать? Связать руки за спиной? Серьезно — я в ярости, правда в ярости, потому что есть ощущение, будто их обманули сегодня вечером".



"Ник Поуп совершил один из лучших сейвов, которые он когда-либо совершил, которые он когда-либо совершит, и это должно было стать исторической победой в преддверии заключительного матча с "Миланом". Но их обокрали, абсолютно обокрали", — сообщил Дженас TNT Sports.