Хау считает присуждение ПСЖ пенальти ошибкой

Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау считает, что пенальти в ворота его команды в концовке матча Лиги Чемпионов против ПСЖ был назначен ошибочно.

Поведя в счете на "Парк де Пренс" благодаря голу Александера Исака в середине первого тайма, "Ньюкасл" был в шаге от своей первой выездной победы в этом розыгрыше Лиги Чемпионов.



Однако в компенсированное время Килиан Мбаппе реализовал пенальти и спас для ПСЖ ничью 1:1, которая резко осложнила задачу "сорок" по выходу в плей-офф.



Рефери Шимон Марциньяк назначил 11-метровый после того, Усман Дембеле попытался выполнить передачу в штрафной, а мяч попал в локоть Тино Ливраменто.



Марциньяк долго консультировался с VAR и даже сходил к монитору у бровки, и Хау находит итоговое решение польского рефери ошибочным.



"У меня все еще не уложилось это в голове. Я опустошен, но в то же время по-настоящему доволен тем, как игроки выложились сегодня. Их самоотдача, исполнение... Мы оседлали свою удачу. В концовке нам не повезло. Я не думаю, что там был пенальти".



"Это не пенальти, когда мяч сперва ударяется о грудь и затем задевает руку, которая опущена вниз. Разумеется, я не могу сказать все, что думаю, иначе у меня будут проблемы".



"Думаю, рефери проводил хороший матч до того момента. Он не должен был давать слабину", — сообщил Хау TNT Sports.



