"Ньюкасл" упустил победу против ПСЖ

Реализованный Килианом Мбаппе пенальти на исходе компенсированного времени оставил "Ньюкасл" без победы в гостях у ПСЖ — 1:1.

Главный тренер "сорок" Эдди Хау доверился тем же 11 игрокам, что начинали победный матч Премьер-Лиги против "Челси" в минувший уикенд (4:1).



ПСЖ едва не открыл счет уже на девятой минуте, когда Килиан Мбаппе пробивал пяткой с границы вратарской, но голкипер "Ньюкасла" Ник Поуп остановил мяч ногами. Незадолго до этого Фабиан Руис не попал в створ из выгодной позиции.



На 12-й минуте "сороки" ответили отличным моментом Александера Исака, который из пределов штрафной площади пробил мимо после прострела с фланга.



А вот свой второй шанс Исак не упустил. На 24-й минуте Александер сыграл на добивании после того, как Джанлуиджи Доннарумма отразил дальний удар Мигеля Альмирона — 0:1.



В остатке первого тайма гости уверенно выдерживали оказываемое соперником давление и время от времени даже контратаковали.



Во втором тайме "Ньюкасл" продолжил играть на удержание. Поуп был просто безупречен, но нередко игроки ПСЖ промахивались сами.



Казалось, "сороки" выстоят, однако на исходе компенсированного времени Мбаппе реализовал пенальти за попадание мяча в руку Тино Ливраменто — 1:1.



"Ньюкасл" был чрезвычайно близок к сенсационной победе, которая бы сделала "сорок" фаворитом в борьбе за вторую путевку в плей-офф из Группы F. Этого не случилось, но команда Эдди Хау все еще имеет шансы на евровесну.



ПСЖ (Франция) — "Ньюкасл" (Англия) — 1:1 (0:1)



Гол: Мбаппе 90 (пен) — Исак 24.



ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Шкриниар, Данилу (Рамуш 85), Эрнандес, Угарте (Витинья 62), Руис, Ли (Асенсио 82), Дембеле, Мбапппе, Коло Муани (Барколя 62).



"Ньюкасл": Поуп, Триппьер, Ласселлс, Шер, Ливраменто, Гимараэс, Майли, Жоэлинтон, Альмирон, Гордон, Исак.



Предупреждения: Угарте, Ли, Шкриниар, Дембеле, Доннарумма, Рамуш — Жоэлинтон, Альмирон, Поуп.